新冠死亡率衝破3% 　衛福部研擬發放10萬喪葬補貼

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國內疫情延燒，截至今（17）日內已累計497例死亡，死亡率超過3%，遠高於世界平均值。對此，國民黨立委林奕華提案，要求衛福部研擬提供因本土新冠肺炎死亡的國人，每人新台幣10萬元的喪葬費補貼，此案經民進黨團採納後，改為朝野立委共提並通過。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

林奕華表示，表示有鑒於此次新冠肺炎疫情，國人感染人數遠超過預期，死亡人數亦逐日攀升，顯見國內疫情極為嚴峻。

林奕華指出，然而，政府過去一再宣稱已超前部署相關防疫工作，至今卻連足以保障國人健康，提供國人施打之疫苗、就醫資源、檢驗能量均嚴重不足，造成許多國人不幸離世，甚至是離世後才確診之狀況，顯示國家醫療資源並沒有機會照顧到相關病患。

林奕華要求，衛福部應提供因本土新冠肺炎死亡之國人，每人10萬元之喪葬費補貼，以表示國家對亡者及其家人之歉意。

此案經過朝野立委溝通後，雙方達成共識，民進黨團總召柯建銘也一併簽字，並將該提案改為朝野立委共提。

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