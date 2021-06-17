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7點開冷氣等長輩、5分鐘消毒廁所一次　林欽榮曝高雄接種疫苗幕後

▲高雄市副市長林欽榮。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市副市長林欽榮。（圖／高雄市政府提供）

實習記者周依儒／綜合報導

高雄市副市長林欽榮17日接受寶島聯播網新節目《寶島強強滾》主持人簡余晏專訪時表示，這次高雄市打疫苗動員38名局長去擔任指揮官，林欽榮坦言，「要老人家去網路預約太難了吧」，所以高雄市採戶戶送達通知單的方法。此外，打針場所七點就開起冷氣，而且就算提早到也隨到就隨打。而在幕後大家所沒有看到的地方，他也透露，老人家一邊等待一邊也會要去上廁所，所以要求環保局對廁所每五分鐘清毒一次，並以漂白水消毒把手一次。

▲▼高雄施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄施打疫苗的相關措施獲得不少好評。（圖／記者許宥孺翻攝）

林欽榮也首度提到他對台北「大巨蛋」此刻的想法，因為他之前在台北任副市長時堅持完成拆除忠孝西路公車專用道、忠孝橋引道拆除，完成柯市長重要政績，主持人簡余晏詢問他對於當時原本由他主政的「台北的大巨蛋」的想法，林欽榮回答說，如果柯市長還能聽他的意見的話，今天大巨蛋早已安全的上路了，不知道為什麼會轉折來轉折去，到底發生什麼事情到現在還是摸不著邊，而且讓他的另一位夥伴林洲民對此事仍梗梗於懷。

在大巨蛋議題上，林欽榮說，他不知道為什麼文官如此被壓，台灣的建築法規是剛性法規，對就是對，不對就是不對，可以就是可以， 不可以就是不可以，怎麼可以這樣做，雖然是可修改，但一定要依國家的法規把他修改好就好了嘛，應該要堅持做這個事，任何有所轉迴只要安全達成就好了，希望台北市居民未來的這個使用要安全，所以要有很清楚的決斷力，這就像當時忠孝西路專用道不到六天拆完，忠孝橋引道設定四個月完成，這就是要有決斷力來做事。

▲▼ 高雄市長者施打疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄市長者施打疫苗以派出計程車接送和日本字美町方式進行。（圖／記者吳世龍攝、記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

談到疫苗施打，林副市長說，高雄特別動員了一千多部的多元計程車，無論多遠，都去到偏遠地區免費接送老人家。例如他在巨蛋特別要求在兩小時前就要提前開冷氣並備好冷風扇，每個場域都要保持老人家的體溫很安全。此外，有幾位老人家不方便下車，特別安排「接種得來速」，動用熱血醫療團隊趨近到車上問診、直接打針，接著就由兒子直接開車載走。很感動的是熱血醫護團隊，高雄大約是台北的十一倍大，還有三個原鄉行政區，整個施打率達69%多；此外，每位長輩平均有一點五個陪伴者，如何讓陪伴者可以看得到長輩不群聚又要看得到他，動線必須有所規畫。

▲▼魷釣漁船返回前鎮漁港，漁工辦理入境查驗及篩檢 。（圖／高雄市政府提供）

▲林欽榮指出，近期也將對高雄外來移工加強管制，圖為魷釣漁船返回前鎮漁港，漁工辦理入境查驗及篩檢 。（圖／高雄市政府提供）

此外，這一個月將有74艘遠洋漁船返回全台最大的遠洋漁港前鎮漁港，預估3527名遠洋漁工到高雄。林欽榮說，為了顧及遠洋漁工返港整補作業，特別用電子圍籬，配合移民署、海巡署、外事警察及衛生局全面動員，請觀光局安排一人一室隔離；依規定有海洋接觸史的要十四加三天的居家檢疫，他們特別要求每個旅館都配備了語言翻譯，而且設定電子圍籬，移工在隔離前絕不能出來、不能有破口。高雄守得好絕對不能有任何破口，所以在基於國際人權下既給予保護也出動電子圍籬，請各界寬心。

▲▼高雄,台積電,橋頭科學園區,高雄新市鎮,房價,陳其邁。（圖／高雄市經發局提供）

▲高雄將致力打造橋頭園區。（圖／高雄市經發局提供）

談到高雄願景，林欽榮說城市要快速翻轉，一是數位轉型，二是要藉由智慧城市的過程，把輕軌、捷運延伸建設，大約還要爭取二千多億元預算，目前要做強化型的基礎建設，高科技化並爭取高雄橋頭園區等等，高雄是非常熱情的城市，雖然服務業比較落後仍要有力量引導，政府要能做事方向要準確，短期內積極投資基礎建設擴充就業機會，把核心區一個一個站出來，希望也有國營事業在高雄發展，現在並積極爭取 「護國神山」等全力爭取，一旦成功就能讓台灣經濟轉型，一起為台灣加油、高雄加油。

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