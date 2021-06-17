三級警戒解封？陳其邁曝防疫降級「1關鍵」：1個月內不太可能

▲▼ 陳其邁預測，三級警戒有望2周後調整。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市本土病例在17日是「加零」狀態，同時全國確診病例總共175案，這也讓記者詢問到高雄市長陳其邁是否應該「降級」，陳其邁給了答案，他說必須要連續六天，本土病例在一百以下，社區風險才能控制在一定範圍，所以接下來的2週到一個月就是關鍵期。

高雄市長陳其邁在17日的防疫會議當中提到，從13日之後，整個流行趨勢全國就降到了200以下，流行曲線也從5月20、22日高峰期往下遞減，疫情控制得在R值1以下，所以希望降低防疫等級，就必須「連續六天本土病例要在一百以下，社區傳播風險才能控制在一定範圍，所以我想接下來的兩週到一個月是關鍵期，拜託大家持續做好防疫措施」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市政府防疫會議17日公布的趨勢圖 。（圖／高雄市政府提供）

同時他也被記者問到「由於疫情三級警戒，攤商及店家生意受到極大影響，目前南部疫情趨緩，高雄經濟層面的風險似乎高過疫情風險，許多民眾也苦苦哀嚎，希望快點降級」，對此陳其邁重申：「觀察指標就是6天確診個案數，全國降到一百人以下，把疫情往下壓代表說流行曲線往下趨勢沒變，才有可能。尤其現在在全台灣的各地流行狀況 雙北地區還是社區流行階段，對南北移動造成風險 」。

他也舉例在16日高雄出現一個本土病例，雖然他是舊個案，可是他到雙北地區活動史，從風險還是沒辦法排除掉這部分。「我想觀察指標原則還是沒改變，希望不管是雙北地區或其他地區，怎麼做好防疫措施，維持三級警戒，在目前還沒達成前都要很小心謹慎」。

▲ 陳其邁認為三級警戒要調降必須是全國6天確診數降到一百人以下。（圖／高雄市政府提供）