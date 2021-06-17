驚！龍井5人染疫先後都到過這市場　市府：恐有無症狀陽性個案

▲台中市環保局派員前往自強市場消毒。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中龍井群聚傳播鏈至今已有6人染疫，當中4人都有去過大肚自強早市，擔心有隱形傳播者，市府也緊急開設前進指揮所快篩攤商及周邊居民。台中市衛生局長曾梓展透露，其感染源還在調查中，目前懷疑有可能與台北有關，但也不排除市場內有潛在、無症狀陽性個案，希望透過及早快篩，快速找出潛在個案。

曾梓展表示，目前龍井群聚感染源懷疑與案6352、龍井區25歲北部大學女研究生有關，女學生的男友是工程師也染疫，為案8169，兩人發病前曾到板橋參加家族聚餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市衛生局長曾梓展透露，大肚區自強早市恐有無症狀陽性個案。（圖／市府提供）



曾梓展也提到，工程師男友足跡曾經到大肚自強早市購物，但時間點久遠，已是5月22日；而78歲老奶奶、案8758則是在5月23日曾至自強早市購物，26日出現症狀27日就醫。而老奶奶的鄰居、27歲的線上英語課程業務一家3人，因23日曾與老奶奶共同前往自強早市，當時都被匡列接觸者隔離，但3人解隔離後又都在6月8日清晨前往自強早市，結果又分別在15、16日確診。

台中市政府比對後發現情況不單純，緊急宣布成立「龍井前進指揮所」，設置巧聖先師廟、龍井區公所兩處快篩站，動員106人針對周遭社區居民、自強市場周邊店家攤商展開快篩。截至今日中午12時，巧聖先師廟快篩站篩檢269人，龍井區公所快篩站篩檢126人，合計395人全部陰性，但早上許多攤商因為做生意沒有前往快篩，市府也呼籲攤商盡速前往。