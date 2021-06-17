衰！電視區域清消畫面拍到桃園2食品老店　竟遭誤傳確診店

▲新聞處長詹賀舜為遭受無妄之災的店家，公開澄清。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

真是無妄之災！桃園中壢區某食品工廠有3員工染疫，傳給同住的家人造成10口人有7人確診情事，某媒體正好拍到環保單位前往中壢區進行環境清消時，路旁有2家在地知名的老牌食品店家正好入鏡，引發網傳是為確診食品店家消毒，市府新聞處長詹賀舜17日於防疫說明會中，代中壢三陽食品和霸王豬腳店家，公開澄清。

詹賀舜處長指出，日前有新聞媒體於報導食品工廠員工確診情事時，引用環保局資料畫面，致引發網傳是為確診食品店家消毒，事實上，該一畫面是環保局進行區域清潔消毒時的路旁店家，並不是確診店家，希望大家繼續支持這2家優良店家。

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▲市議員梁為超支持在地優良店家，臉書代貼出澄清說明。（圖／翻攝自梁為超臉書）

中壢三陽食品負責人謝東穎說，有網友看到某電視媒體報導的中壢區老街溪和小北百貨，以及新聞畫面環保局進行該區域環境清消時，位在該區域內的店家，便開始捕風捉影，使店家承受無妄之災！且這個假消息，兩天來，已經開始有了不同版本，中壢區市議員梁為超除主動關切，為了遏止謠言，並於其臉書貼出店家沒有人確診的澄清說明。

謝東穎強調，疫期中壢三陽食品每天都以高標準，嚴格實施相關防疫配套措施，包括：1.實聯制、2.每日門市漂白水消毒、3.每日購物籃消毒、4.每日湯匙夾子清潔、5.進店手部噴酒精、6.櫃台有拋棄式手套取用；連日來網路瘋傳至今天的確診謠言對該公司聲譽造成很大影響。市府衛生局表示，針對網傳不實訊息，該局將轉給警察單位處理。

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