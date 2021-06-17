吳思瑤酸「郭台銘不會漏接陳時中電話」　黃珊珊：這是個問題嗎？

▲台北市副市長黃珊珊針對媒體提問吳思瑤說法，她回應「我不明白，這是個問題嗎？」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

對於鴻海創辦人購買疫苗，中央已放寬條件，只要有原廠出貨證明就專案申請疫苗輸入，外界認為，中央是否也能開放地方政府自行購買疫苗。對此，台北市長柯文哲17日下午於疫情記者會表示，應該倒過來想，若政府有困難，大家都可以一起來幫忙。不過對於立委吳思瑤酸「郭台銘不會漏接陳時中電話」，黃珊珊則回應，「我不明白，這是個問題嗎？」

對於鴻海集團創辦人郭台銘計劃購買BNT疫苗出現契機，除了衛福部長陳時中承諾全力協助，蔡總統也公開感謝郭台銘的幫忙。對此，柯文哲認為，購買疫苗應以國家購買為優先，若有困難，大家可以幫忙，因為郭台銘買的疫苗最後還是要由中央分配，「不可能因為跟柯文哲交情好，就先給柯文哲打」，應該還是以國家採購為主，有困難大家一起幫忙。

▲郭台銘計劃購買BNT疫苗一事，陳時中承諾全力協助。（圖／ETtoday資料照）

吳思瑤17日在臉書貼也出郭台銘聲明表示，藉此可以讀出一些事實，「1.永齡基金會與政府戮力合作，疫苗採購持續進行中。2.造謠者企圖阻撓台灣取得疫苗。謠言止於智者，未經永齡查證國人切莫輕信。3.郭董事長證實與陳時中部長夜半還在熱線聯繫溝通，感謝衛福部全力協助。」

吳思瑤指出，公私部門全力協力合作，卡疫苗的是有心人士，卡台灣的不是政府。真心關心台灣，絕不是私慾之人。另外還開酸台北市副市長黃珊珊，「郭董事長不會漏接陳時中部長的電話。即使是夜半，即使是週末。這點提供請黃珊珊副市長參考。」

▲立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，黃珊珊在疫情記者會上被問及此事時，僅回應，「我不明白，這是個問題嗎？」並表示與陳時中有溝通北市汙水病毒問題，以及讓所有居家隔離者出來快篩等議題，但針對吳思瑤言論，「這應該不是什麼問題吧？」

黃珊珊13日曾在臉書表示，陳時中這個月曾多次打電話說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，不過針對疫苗分配數量，就是不說具體數字，而13日一早又看到陳時中的未接來電，讓她直言，「接了會如何…有用嗎？再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」事後還補充，「13日陳時中打來時已經很晚了，所以她睡著了。」

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