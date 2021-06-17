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不斷更新／打疫苗27死！桃園嬤才接種「晚上昏迷亡」　一張圖曝全台分布

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市85歲以上長者施打AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲全台各縣市開放高齡者施打，不過目前已有多人在接種後猝死。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／台北報導

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，各縣市開放高齡者施打，不過至今已有超過25人在接種後猝死，台中市截至17日下午累積6人死亡，為接種疫苗後死亡人數最多的地區。另外，屏東縣17日晚間最新通報，有一名82歲女性長者16日注射疫苗後，17日下午被發現口吐白沫，急救後宣告不治。

【17日晚間9時40分】桃園市新增2死（累積3死），丘姓老婦16日接種，17日下午她在家中不明原因昏迷，停止呼吸心跳，緊急醫院搶救仍不治。另一名賴姓老婦17日在南崁國中施打疫苗，不料同日晚上6點多突然昏迷，隨即失去生命徵象，送醫不治。

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▲▼全台各地施打AZ疫苗。（圖／ETtoday新聞雲製作）

▲全台各地施打AZ疫苗猝死人數。（圖／《ETtoday新聞雲》製作）

台北市：2例

（17日晚間新通報）台北市政府表示，截至17日晚間6時，北市疑似接種AZ疫苗後猝死案，除了士林區1案外，尚還有1案，該案接種醫院為馬偕醫院，已通報衛生福利部疾病管制署疫苗接種後不良反應通報系統（VAERS），目前死因結果待相驗。

新北市：5例

►淡水一名88歲老翁15日前往新市國小接種，16日上午家屬通報死亡、淡水衛生所也通報死亡。

►淡水一名81歲女性洗腎患者16日上午接種疫苗，返家後身體不適，雖然立刻被送到淡水馬偕醫院救治，依然搶救無效身亡。

►板橋一名69歲老翁本身有高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等多重慢性病，15日前往某養護中心接種疫苗，16日上午身亡。

►鶯歌一名77歲老婦患有慢性病，15日在長照中心接種疫苗，當日及16日出現嘔吐、發燒情形，17日早上6時許死亡。

►三峽一名76歲老翁患有慢性病，15日在養老院接種，立刻血壓低下，院方提供氧氣後狀況改善。16日就醫後，白天均正常，晚上8時許死亡。

台中市：6例

►南屯區一名90歲婦人有阿茲海默症病史，近期曾因為泌尿道感染、胸椎骨折住院，15日上午接種疫苗後，出現發燒、口渴等症狀，喝水後失去意識，送醫後搶救無效身亡。

►西區一名94歲老翁患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等慢性病，15日前往接種疫苗，直到16日被家人發現時，已失去生命跡象。

►一名60歲的邱姓男子患有腎臟癌、糖尿病，住在護理之家，15日施打疫苗後身亡。

►豐原一名82歲黃姓老翁有腎臟疾病、高血壓，也有在洗腎，15日注射完疫苗，16日不斷嘔吐、發燒、身體癱軟，送醫後，17日凌晨宣告不治。

（17日晚間新通報）一位大雅區72歲的阿嬤，長期在洗腎診所洗腎，於前(15)日接種AZ疫苗，今(16)日於洗腎時出現昏迷現象，診所人員立即施予急救，並由119送急診搶救無效 。

（17日晚間新通報）一名大里區李翁為居家腹膜透析洗腎的患者，另也有三高及冠狀動脈心臟病等慢性病病史，16日上午接種AZ疫苗後返家，17日下午3時許在家昏迷，由119送急診搶救無效。

屏東縣：2例

►一名60歲男子有氣喘、心臟病、腎臟病、高血壓等慢性疾病，長期住在高雄榮民總醫院護理之家，15日下午施打疫苗，當天晚上無心跳，急救後不治。初步研判該男死因與心因性疾病較為相關。

（17日晚間新通報）一名安養院82歲女性長者，16日曾注射疫苗，17日下午被發現口吐白沫，院方雖立即給予CPR並送醫急救，但在到院前不治死亡。

彰化縣：1例

►一名86歲老翁有三高、慢性肝炎等慢性病，14日接種完返家，15日被家屬發現時，已無呼吸心跳，被醫師判定死亡。

雲林縣：2例

►古坑一名86歲老翁有糖尿病、高血壓，沒有過敏史，15日施打疫苗後身體不適，16日病況加劇，送醫後不治身亡。

►四湖一名88歲老婦有心臟病、狹心症、痛風，15日施打疫苗後身體不適，16日情況更嚴重，送醫後不治身亡。

嘉義市：1例

►一名83歲婦人15日接種疫苗，16日身體不適送醫，到院前失去呼吸心跳，搶救後仍不治身亡。

台南市：1例

►一名90歲邱姓老翁15日接種疫苗，無疑似新冠肺炎症狀及出國史、旅遊史，16日晚上7點被家屬發現倒地死亡。

高雄市：1例

►一名91歲潘姓老翁15日接種疫苗，當下無不適反應，直到17日凌晨不適緊急就醫，到院後死亡，診斷疑似為心肌梗塞。

以上為全台施打疫苗後，截至17日發生的猝死案例，不過是否與接種疫苗有關係，仍待相關單位進一步調查、釐清。
 

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