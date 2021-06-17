疫苗接種部分縣市疑出現緩打潮　桃市府：3天總施打率近9成

▲桃園市連續3天為長者進行AZ疫苗接種，但部分縣市卻傳出猝死案件且有緩打潮出現，鄭文燦提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市近三天進行第一波擴大依苗接種計畫，針對多個縣市出現有長者注射疫苗後猝逝案件，甚至出現緩打潮，對此，桃園市長鄭文燦表示，桃園三天來總施打率約72%，還若包括長照機構住民與洗腎病患共計19000人，施打率可能逼近9成；市府新聞處指出，根據施打率來看，應該沒有緩打潮問題。

鄭文燦指出，根據三天下來總施打率是72%，但不包括長照機構住民與洗腎的病患在內，若加上1萬2000個長照住民與7000位洗腎病患，施打率會從72%大幅提升至近9成，市府這三天都在接種站準備救護車，若長者有身體不適或者是打疫苗後不適狀況，我們都會送醫處理，至於是否有無疫苗施打後不良症狀，式府會持續追蹤，這3天經驗告訴我們，疫苗基本上是安全的。

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▲桃園市長鄭文燦主持防疫專案會議，針對最新疫情提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

有媒體提問，台北市長柯文哲說，未來若台北市有1、2週單日確診數降至10例以下，就可考量逐步放寬三級管制，市長覺得桃園要到幾例才能夠覺得鬆一口氣，是否可能降級警戒？

鄭文燦指出，三級管制或二級管制是由中央決定，桃園目前與北北基桃是同一生活圈，應該採取同樣的管制標準，桃園目前是10例以下，今天是7例，我特別說明，市府是採取比較高的標準確定所謂的確診個案，我們在疫調、隔離、追蹤應該是全國最嚴格的，因為累積1年半的經驗，我們擴大採檢、隔離，這是我們基本原則。目前桃園疫情已下降，確診個案也在下降，但不敢掉以輕心。

鄭文燦認為，目前桃園還有幾例案件，主要是在隔離範圍內二次傳播，大概佔了6成；第二是我們隔離14天後，二採陰性或陽性一樣會列進來，部分些縣市沒做二採，桃園市一律做二採，即使病毒量較低，或是CT值超過30，我們一樣列為陽性個案；第三，只要戶籍地或居住地在桃園，一律列為確診，桃園實際確診案件主要是因這三因素，目前這個階段都超過10人上下，我想接著會慢慢降低，至於是不是要調降為二級，這部分應由北北基桃比較一致做法，我們希望由中央疫情指揮中心審慎考慮後再決定。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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