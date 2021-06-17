柯文哲曝公開信：布拉格市長「盼捷克助台取得疫苗」

▲台北市長柯文哲公開捷克布拉格市長賀吉普的信。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

由於台北市與捷克布拉格為姊妹市，捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）曾於2020年來台，與台北市長柯文哲會面。柯文哲17日中午表示，賀吉普聽聞台灣面臨疫苗短缺感到震驚，主動向捷克政府提醒，希望給予台灣實質援助。

柯文哲17日於臉書公開賀吉普的信，提及「就像他本人一樣，給人溫暖的感覺。」賀吉普非常關心台灣疫情，尤其是疫苗短缺的狀況。過去台灣和台北都曾經在危急時刻，提供捷克和布拉格協助，例如捐贈口罩等醫療用品，讓他們心存感謝。

柯文哲指出，最近賀吉普聽說台灣面臨疫苗短缺，對方相當震驚，主動向捷克政府提醒，希望給予台灣實質援助。在這個艱困時刻，布拉格和賀吉普都與台灣、台北同在，「也相信我們很快就能戰勝疫情，就像過去我們面對的每一個挑戰一樣！」

「紙短情長，這封信讓我感受到無比的溫暖。」柯文哲表示，去年布拉格疫情緊張，台北曾經贈送10萬片口罩給姊妹市度過難關，不問回報，因為人與人間的互助、關愛只是最基本價值，如今賀吉普也在台北面臨危難的時候，送來最誠摯的祝福與希望。患難見真情，要向賀吉普致上最深的敬意與感謝，願在遠方的朋友也平安、健康，戰勝疫情，「期待不久之後，我們即能再相見！」