新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

▲新竹市5900劑疫苗下午開打，預計2日內可打完。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市上午獲配5900劑疫苗已抵達，下午可順利為78至80歲長輩接種疫苗，預計明日施打完畢，市府也提醒準備長輩們「寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來」，在家完成疫苗接種意願書，縮短報到時間，依通知書時間前來，並攜帶正在服用藥物，報到過程慢慢走。另外，新竹市政府今日宣布，考量疫情衝擊各公有市場生意，業績僅剩下2至3成，公有市場攤商5至6月租金全免。

市府近日為長輩接種疫苗經驗發現，長輩前來接種疫苗時，會有聽力及語言溝通等問題，都會由現場志工引導服務，因此提醒長輩｢寫好來、準時來、帶藥來、慢慢來｣，請長輩在家中先完成意願書，縮短報到時間；依照通知書時間前來，避免久候；攜帶正在服用藥物供醫師看診參考；報到時慢慢走、慢慢來，安全施打最重要。

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市府也提供三大服務協助長輩接種疫苗，包含疫苗計程車、復康巴士專人接送行動不便長輩；到府施打協助臥床長輩接種疫苗。歡迎長輩若有需要就來預約，疫苗計程車預約專線：55688、復康巴士預約專線：03-5624119、到府施打預約專線：03-5352615。

三級警戒以來，市府即推公有市場攤舖使用費與清潔費減半，但由於公有市場攤商因配合實聯制、單雙分流等防疫措施，造成業績嚴重衝擊，僅剩兩至三成。為體恤攤商配合落實防疫，市府也在今日宣布三級警戒期間，公有市場攤商租金減收50%，再免除5、6月的攤舖使用費及清潔費。

受疫情衝擊，勞動部6月18日起鬆綁「安心即時上工計畫」，勞工處表示，將聘用500名受疫情影響的勞工到市府工作，包含領隊導遊、健身教練或失業者等。有需求民眾可在台灣就業通網站（https://reurl.cc/YO8Djl）線上申辦，或以郵寄、傳真、電子郵件等方式，寄送到所在地公立就業服務機構辦理。

另，新竹市府也持續發放中央規劃紓困金，針對「孩童家庭防疫補貼」，國小以下孩童及國高中身心障礙生，每人可獲1萬元補貼，以新竹市0至2歲兒童家庭為例，符合條件的受惠對象有7,644人，目前已領人數5,477人。

市府提醒，家長務必記得「上網申請、透過帳戶領取」或「明天起到ATM領現金」，0至2歲領有育兒津貼或托育補助的家庭，1萬元將自動入帳，請家長記得「刷帳戶確認」；其餘家長（包含領取育嬰留職停薪津貼、尚未完成出生登記者等）可上網申請，填入帳戶領取（網址：https://10000.gov.tw/）。

明起，也可選擇至ATM領取現金，只要在國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行的ATM機台，輸入小孩健保卡號、家長身分證字號，就可直接領現金。若家長或有任何問題，0-2歲孩童家長，可洽詢社會處婦女兒童少年福利科，電話：03-5351312、03-5355510。非0-2歲孩童家長，可電洽教育處，電話：03-5220684。

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