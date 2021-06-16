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苗博雅稱全台陪雙北坐牢　北市再反擊：真正的破口「請去問范雲」

記者袁茵／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅7日在政論節目提及，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢；儘管苗博雅16日表示被斷章取義，是提醒市府「莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦」，仍引發外界熱議。台北市政府副發言人黃瀞瑩16日表示，萬華不是破口，真正的破口，請先回去問立委范雲。

▲▼學姊黃瀞瑩。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（資料圖／記者李毓康攝）

黃瀞瑩16日在臉書表示，萬華不是破口，也沒有誰在陪誰坐牢，現在面對疫情，你我的生命緊緊綁在一起，不僅是在同一個島，還在同一個城市，說出這麼違反邏輯常理的話，「做為台北市的在地議員，請問你有勇氣先向市民認錯嗎？真正的破口，請苗博雅先回去問前同事范雲吧！」

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊疫情記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

而台北市長柯文哲16日於記者會被問到關於苗博雅言論時，他表示，沒有人希望自己染病，「我想在這種疫情算緊張的時刻，講這種話都是沒必要的，我也不想再去評論。」

關於苗博雅稱「全台陪雙北坐牢」爭議，起於苗博雅7日在《突發琪想》政論節目表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，因以雙北來講過去這三周，它疫情是壓到一個平的線，但沒很顯著往下，所以才會進入所謂全國三級警戒。

苗博雅當時說，比較不幸的是，雙北有一些星星之火會飄出去延燒，飄到桃園、苗栗等，在她看來想要解除三級唯一關鍵不是疫苗，最重要是雙北疫情散播能夠先壓下來。

▲▼0409台北市議會,台北市議員苗博雅就是否贊同核四商轉問題質詢柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料圖／記者李毓康攝）

面對該言論引發網友熱議，苗博雅於16日中午表示，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索，自己的整段發言重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封。

苗博雅提及，目前疫調結果顯示，最晚在4月29日，病毒就已進入台北市社區，但當時未能及時發現，形成群聚感染社區傳播後，台北市第一步的停業措施慢半拍，造成疫情往新北市放射狀擴散。

苗博雅表示，進入三級警戒後，台北市政府在匡列、隔離、篩檢政策出現漏洞，許多該被隔離的感染者沒有被隔離，沒有做篩檢，讓感染者移動到其他縣市，再造成群聚感染，甚至更基本的市場人流管理、醫護人員疫苗施打造冊、疫苗配送後勤控管，都一再出問題。

「議員反映實況缺失，北市府指揮高層卻反應遲緩，沒有即時修正，浪費圍堵病毒的寶貴時間。」苗博雅強調，自己發言重點是在提醒市府，「莫忘其他縣市的人民都在配合雙北，同島一命一起受苦，市府應該誠懇面對問題，把圍堵病毒的基本功做好，才對得起全國民眾。」

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