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社會 社會焦點 保障人權

軍人當街射殺22歲馬尾前女友！　「一槍擊斃」驚悚36秒畫面曝

記者許力方、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉驚傳槍響，23歲正在服役的梁姓男子因感情糾紛，16日傍晚5時許南下前往柳鄉村，找22歲王姓前女友談判，疑似要求復合破局，他竟憤而掏槍射擊，一槍打中女方胸部，送醫不治。驚悚36秒槍擊過程曝光，當時阿姨見狀立刻報警，一名男子飛撲上前制止，警方到場後將梁男壓制在地逮捕移送。

【00:29更新】警方調查，梁男正在服義務役，與家住嘉義的王女交往2年多時間，16日他搭車從台北南下，直奔王女在水上鄉的阿姨家談判，沒想到要求復合被拒，氣得當街掏出槍支，不顧一旁行人來往，直接朝她胸部開一槍，導致心窩中彈，當場擊斃。

監視器畫面中，梁男身穿白色T恤、牛仔褲，頭戴鴨舌帽，提著一個袋子一身輕便前往談判，與馬尾前女友當街對峙，沒想到越講越氣，從包包裡掏出改造槍支威脅，最後扣下扳機朝對方胸口射擊，附近一男一女見狀立即上前制止，周圍居民更嚇得報案，警方到場隨即將人逮捕，並起獲犯案改造槍枝1把及子彈7發等證物。

▼嘉義男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」被飛撲制止。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上警方調查，梁姓男子因與被害人發生感情糾紛，談判不成，憤而持改造槍枝槍擊前女友，被害人經緊急送至嘉義榮醫院已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，全案依違反刑法殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦中。

嘉義縣警察局長廖訓誠第一時間獲報後，立即率水上分局分局長程純濱、刑警大隊大大隊長徐名谷到場，廖局長指示積極追查槍枝來源及犯案動機，並提醒員警於防疫期間偵辦刑案應注意防疫作為，偵辦人員全程配戴口罩，穿著隔離衣等防護裝備，及落實犯嫌戒護。

▼談判不成射殺前女友！梁男遭壓制逮捕。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣水上鄉傳槍響。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣水上鄉傳槍響。（圖／記者翁伊森翻攝）

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