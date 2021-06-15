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呂秀蓮砲轟蔡政府虛張聲勢、破洞百出　讓台灣變海角失樂園

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國內疫苗短缺，藍營將矛頭指向蔡政府護航國產疫苗，如今，連前副總統呂秀蓮都忍不住批評，中央採購疫苗「慢條斯理，而且漏洞百出」，讓台灣從海角一樂園，變成「海角失樂園」，蔡政府除了「口罩外交」虛張聲勢外，少有作為，處心積慮無非為的是促成國產疫苗的誕生。

「台灣疫苗，謎中謎」呂秀蓮15日在臉書表示，從新冠肺炎蔓延全球，很早就警告它是「非典型的世界大戰」，不幸被言中，迄今全球200個國家，無一倖免，連原本被全球視為「海角一樂園」的台灣，如今已成「海角失樂園」，短短1年半時間，全球超過1.7億人確診，死亡人數近400萬，如果將難以查證的黑數「校正回歸」，實際災情更為驚悚。

呂秀蓮指出，人跟病毒對決，向來都是地球歷史的一部份，許多民族曾因瘟疫突襲而殞滅，徒留瑪雅、印加及吳哥窟等文明遺跡，人要世代相傳，病毒也得為生命找出路，每次瘟疫都是一場莊嚴的生命戰爭，人自認為萬物之靈，研發出足以消滅病毒，至少有效制止病毒的武器，才能繁衍至今，這個武器、戰略物資就是疫苗，世界強國超前研發，其次超前搶購，只有自認為「防疫模範生」的台灣，不但慢條斯理，而且漏洞百出，令國人滿腹狐疑。

呂秀蓮還整理出陳時中對於疫苗說法前後不一，陳時中去年7月說已向COVAX爭取第一季1千萬劑，9月時說已簽訂國際合約，可讓1358萬人接種，10月時說台灣已超買疫苗，11月時說110年中可打1500萬劑國際疫苗，12月時說已買到2千萬劑，明年3月供貨。但到了2021年2月初時，陳時中說，505萬劑莫德納5月抵台，2月中向國人報喜買到500萬劑，2月底時說採購最多4500萬劑。

呂秀蓮表示，直到3月22日，首批進口由韓國代工的11.7萬劑AZ疫苗開始施種，原先保留給醫護人員優先使用，醫護人員卻希望施打美製的莫德納，因此，宣布開放給民眾自費施打，以免過期；5月11日，諾富特飯店爆疫情，13日蔡英文召開國安會議後宣布，國內疫苗研發，已進入臨床實驗第二期收尾，預計7月底供應第一波國產疫苗，隨著疫情擴大，來自國外的疫苗只來了莫德納15萬劑，令國人憂慮不已，5月26日，蔡英文又公開表示，國外採購外，國產疫苗「預計8月底會有累計1千萬劑疫苗」比之前的發言，由7月底延後到8月底，卻未說明原因。

呂秀蓮指出，行政院長蘇貞昌今年2月表示，台灣沒購買疫苗的壓力，但已採購AZ疫苗1千萬劑，莫德納505萬劑會在第二季前到貨，後又改口8月底前會有1千萬劑，政府於去年編列115億元購買3千萬劑的預算，今年增列224.5億元，疫苗到底在哪裡？這位政壇老驥在立法院被立委逼急，居然說出「這就像訂冷凍雞腿，廠商跟你說何時到貨，結果沒生產出來，要罵訂貨的人嗎？」蘇貞昌回答這話時，台灣超過1萬人確診，300多人枉死，貴為全國行政最高首長，還有心想到吃雞腿，把政府比作肉商。

呂秀蓮提到，更加離譜也離奇的是，日本於6月4日專機送來124萬劑AZ疫苗來台灣，國人感激涕零，但日本人卻認為感恩圖報太小氣，明明日本有1.2億劑AZ疫苗不用，送200萬劑給越南，怎麼只送124萬劑回報台灣對311大海嘯的賑濟及1千萬口罩應急之恩情？

呂秀蓮也指出，日本124萬劑AZ疫苗送達台灣的第二天，主導日本捐贈AZ疫苗給台灣的福島縣參議員佐藤正久，在專訪中說，台灣製的疫苗從7月份起兩家公司準備一次1千萬劑，照計畫看總共有2千萬劑，「疫情並沒有普及整個台灣，而是以台北市和新北市為中心，沒有那麼吃緊」因此，5月底台灣向日本要求1百萬劑暫時應急，後來議員另外加上24萬劑，重要的是，日本外相茂木敏充在國會應詢時，答說「預計台灣國內的疫苗生產體制會在7月以後逐漸完備，而目前台灣面臨的是很緊急迫切的需要」，這句話，誰會是那個告訴日本國會議員及外相「台灣國內疫苗生產體制會在7月逐漸完備」的人呢？

呂秀蓮提及，駐日大使謝長廷邀宴美國駐日大使楊舟，及前安倍首相輔佐官等人在官邸餐敘，曾達成日本提供AZ疫苗給台灣的初步共識，另外，總統府也展開「十日寧靜作戰」，包括正副總統都親自打電話給日本洽商此事，「國產疫苗」絕非空穴來風，令人駭異的是，新竹縣副縣長陳見賢因在臉書轉貼這項報導，居然被刑事局以散播假新聞約談法辦。

呂秀蓮說，國產疫苗是好事一樁，如能成功問世，國人都會引以為榮，但6月10日下午，高端生技公司正式宣布解盲，並說明比AZ疫苗的安全性及「中和抗體效價」為優，但尚未進入第三期的有效性實驗，立即向食藥署申請「緊急使用授權」，而衛福部更搶在高端宣布解盲的當天上午宣布「緊急使用授權」核准辦法，明顯為高端「免疫橋接」量身定做，回想一年多來，蔡政府的防疫抗疫，除了「口罩外交」虛張聲勢外，其實少有作為，處心積慮無非為的是促成國產疫苗的誕生，然而掀起「國產疫苗」的蓋頭來，其中涉及的專業技術、科學倫理、資金籌募、股票炒作，尤其美台關係，更值得有識之士摒息關注。

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