快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

▲前副總統呂秀蓮已於5/5施打AZ疫苗。(圖/翻攝呂秀蓮臉書)



記者陶本和/台北報導

面對國內疫情的狀況,前副總統呂秀蓮27日發出4大呼籲,建議由行政院長蘇貞昌頂替陳時中,擔任防疫指揮官;同時,要求總統蔡英文評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失。

呂秀蓮表示,以「Taiwan Can Help」博得國際美譽的蔡英文和衛福部長陳時中,自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今,因應無力,致使確診者6761例,死亡59人。她說,疫情如山洪暴發,「Taiwan Can Help」頓成「Taiwan Needs Help」,而昨天AIT處長臨行秋波,親美人士能不打噴嚏?

呂秀蓮也提出四大呼籲:首先,她認為,應立即重組中央流行疫情指揮中心,由行政院長蘇貞昌擔任總指揮,並延攬前副總統陳建仁及抗煞有功諸學者專家成立顧問團,指揮調度全國相關行政人員及資源,共赴國難。

第二,呂秀蓮認為,外交部應向美國嚴正要求,從速撥給台灣適當之疫苗,以解燃眉之急,否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口。

第三,呂秀蓮表示,蔡英文應從速召集國安單位及抗疫醫藥專家,評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失,兼顧人命及國安,事不宜遲。

最後,呂秀蓮說,指揮中心成立以來,每天享有定時全國聯播之特權及1922公益廣告,但除防疫宣導,並未對抗疫所需作相關部署,以致疫情爆發,荒腔走板。

她強調,最關鍵的疫苗產購,官方說法前後不一,隱晦不明,有無涉及違法失職之處,檢調單位應立即依法就辦,勿枉勿縱。

▼前副總統呂秀蓮建議蘇貞昌頂替陳時中擔任指揮官。(圖/記者林敬旻攝)