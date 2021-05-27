快訊／「快換掉陳時中！」　呂秀蓮：蔡英文應評估中國國藥疫苗

▲前副總統呂秀蓮已於5/5施打AZ疫苗。（圖／翻攝呂秀蓮臉書）



記者陶本和／台北報導

面對國內疫情的狀況，前副總統呂秀蓮27日發出4大呼籲，建議由行政院長蘇貞昌頂替陳時中，擔任防疫指揮官；同時，要求總統蔡英文評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失。

呂秀蓮表示，以「Taiwan Can Help」博得國際美譽的蔡英文和衛福部長陳時中，自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今，因應無力，致使確診者6761例，死亡59人。她說，疫情如山洪暴發，「Taiwan Can Help」頓成「Taiwan Needs Help」，而昨天AIT處長臨行秋波，親美人士能不打噴嚏？

呂秀蓮也提出四大呼籲：首先，她認為，應立即重組中央流行疫情指揮中心，由行政院長蘇貞昌擔任總指揮，並延攬前副總統陳建仁及抗煞有功諸學者專家成立顧問團，指揮調度全國相關行政人員及資源，共赴國難。

第二，呂秀蓮認為，外交部應向美國嚴正要求，從速撥給台灣適當之疫苗，以解燃眉之急，否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口。

第三，呂秀蓮表示，蔡英文應從速召集國安單位及抗疫醫藥專家，評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失，兼顧人命及國安，事不宜遲。

最後，呂秀蓮說，指揮中心成立以來，每天享有定時全國聯播之特權及1922公益廣告，但除防疫宣導，並未對抗疫所需作相關部署，以致疫情爆發，荒腔走板。

她強調，最關鍵的疫苗產購，官方說法前後不一，隱晦不明，有無涉及違法失職之處，檢調單位應立即依法就辦，勿枉勿縱。

▼前副總統呂秀蓮建議蘇貞昌頂替陳時中擔任指揮官。（圖／記者林敬旻攝）