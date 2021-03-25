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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中美會談火藥味濃厚　呂秀蓮：對幻想台灣離戰爭很遠的人是啟示

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲中美會談。（圖／路透社）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統拜登上任後，首場和中國外交高層的會談於18日美國阿拉斯登場，雙方就香港、台灣、人權等議題數度激烈交鋒。對此，副總統呂秀蓮認為，「阿拉斯加這場演出，對很多還幻想台灣離戰爭很遠的人是很好的啟示」。

美國國務卿布林肯在會談中警告「絕對不要和美國對著幹」，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪回嗆「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」。雙方數度唇槍舌戰，完全不顧外交禮儀。

中美會談不歡而散後，引發外界擔憂台灣在美中台的角色、如何應對等。國民黨主席江啟臣就提醒，台灣在三邊關係中要如何因應自處，蔡政府應審慎思考，不要後知後覺、慢半拍，大環境是在變化的。

呂秀蓮24日上中廣董事長趙少康的節目也提出看法。她表示，美國沒有輸，中國最大的損失是有失大國風範，若要挑戰美國要很多修為，尤其外交方面是瘋狗外交，中國領導人要注意。

至於台灣，呂秀蓮認為，對台灣來說有警惕作用，幾天前有很多民調說要維持現狀，維持現狀是麻痺不仁，從2020年以來沒一天局勢不在變，現狀是什麼？維持現狀不是無知，就是自私，只想保持自己的利益，其他都不管，不可能維持現狀。

呂秀蓮提到，早期香港的動盪，的確刺激年輕人覺醒，阿拉斯加這場演出，對很多還幻想台灣離戰爭很遠的人是很好的啟示，輸非輸，贏非贏，大家認真來思考。

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