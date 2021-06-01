呂秀蓮砲轟蔡英文威權抗疫　「最好相信閻羅王會跟妳算帳」

▲呂秀蓮砲轟蔡英文。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）



記者黃巈禾／台北報導

前副總統呂秀蓮日前批評中央流行疫情指揮中心，未對抗疫做相關部署，造成疫情爆發。她31日在政論節目上再度開砲「指揮中心辜負了上帝給台灣的去年一整年」，同時也向總統蔡英文喊話「最好相信閻羅王會跟妳算帳」。

呂秀蓮31日在《少康戰情室》表示，去年全世界那麼多疫情，台灣像海角一樂園，這次指揮中心辜負了上帝給台灣的去年一整年，嘴巴講有超前部署，現在完全禁不起檢驗，現在看起來疫情比較穩一點，但這樣累積下去，只要有一個成千上萬，社會民心一定非常浮動，這牽涉到生離死別，有多少家庭悲劇會不斷上演。

呂秀蓮指出，17年前SARS發生時，時任副總統的她日以繼夜不斷跟學者和專家一起開會，而剛好蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中SARS都沒參加，所以去年太過樂觀，沒危機意識，以為台灣可以永遠幸福，如果超前部署來不及，亡羊補牢也要做，現在大家覺得快篩劑在哪、PCR檢驗能不能有更多機會？

呂秀蓮透露，今年1月底，部立桃園醫院發生疫情，她見到蔡英文跟賴清德時表示，自己可以透過國際組織在必要時幫忙，但他們都保證疫苗絕對充分，叫她放心，她特別調出衛福部購買疫苗的文件，發現預算全部都用掉，那到底疫苗在哪？她認為，從頭到尾保留1千萬劑是期待國產疫苗。

對於陳建仁夫妻接受高端疫苗二期人體實驗，並為國產疫苗背書，呂秀蓮則說，陳建仁是內行，但分明國產疫苗第三期試驗來不及完成，民調也顯示國人對國產疫苗沒信心，本以為是反中情節，政府才抵擋大陸疫苗，如今佛光山想捐美國嬌生疫苗、鴻海創辦人郭台銘願捐德國BNT疫苗，在各種疑慮都排除後，原來就是政府全心全意要保護國產疫苗，「你在懷疑其他國家的某些產品，因為程序不完整、不信心的時候，你如何告訴國人，因為你要培植一個全新的疫苗，要讓我們全民的生命健康要做犧牲品」。

呂秀蓮提到，除非陳建仁也同意國產疫苗不要三期，否則政府要與民爭利嗎？如果國內疫苗不能救人民，每天死亡人數繼續增加，「我要講一句話，我不殺伯仁，因為民進黨執政死亡那麼多人的話，我說最好相信閻羅王會跟妳算帳，我今天真的忍不住要呼籲民進黨所有同志，他們對我前天講話，也在攻擊我，那我會覺得說，執政是一時的，做人做事是一輩子的，今天給你這個權力是要保國衛民，結果你們到底是什麼動機？我也百思不得其解，現在大概可以保證的就是，為了要全力扶植所謂的國產的疫苗」。

呂秀蓮呼籲民進黨包括議員，「不要再替民進黨辯護啦！因為會良心不安」，蔡英文面對國際人士高喊自由民主，但從去年抗疫到現在，這個抗疫是非常威權的，在建立一個抗疫新威權體制，別人不敢用這個名詞，但她一輩子都在反抗威權，「我今天忍不住，很痛苦的要提醒國人同胞，民進黨的同志，如果民進黨在抗疫的時候淪為威權，我覺得你們真的對不起所有的先烈」。