呂秀蓮拋「雙兩岸關係」：一個中華取代一個中國、統合取代統一

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

前副總統呂秀蓮今天舉行新書發表會，她在會中拋出「雙兩岸關係」，針對解決兩岸僵局，用一個中「華」取代一個中「國」，並用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，呼籲雙方各退一步就能理順長期頭痛彆扭的兩岸關係。

呂秀蓮致詞時表示，新冠疫情就像是非典型第三次世界大戰，台灣免除疫情，卻面臨戰爭的威脅，已經一步一步在戰爭邊緣，所以要懂得柔性外交，用兵乓球解決危機。

因此，呂秀蓮在今天拋出雙兩岸關係，希望為下一代開闢光明的前途，有信心大家了解她的主張後，會引起全世界的支持。

她更強調，很難得這時候全世界都在關心台灣，但台灣朝野都沒有提出對策，沒有讓下一代看到方向，因而質問，所謂兩岸關係是談和中國的關係，就會陷入統獨，難道沒有第三條路嗎？

針對雙兩岸關係，呂秀蓮提到，第一是中國當局應將「一個中國」改為「一個中華」；其次兩岸不是「統一」，可以討論「統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，兩岸可以統合，再慢慢討論是不是形成中華邦聯。

呂秀蓮補充，台灣要積極和日本、韓國形成東北亞的金三角，也邀請太平洋彼岸的加拿大和美國等國家，形成太平洋民主國協；「雙兩岸關係」就是「小兩岸」經營台灣海峽，「大兩岸」經營太平洋，她有信心以目前台灣的價值和實力絕對可以達到這個目標，超越統獨，並開創新方向。