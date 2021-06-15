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高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長：沒保持距離就別辦

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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記者許宥孺／高雄報導

高雄市首波高齡長輩疫苗15日開放施打，市長陳其邁一早到高雄巨蛋視察，發現現場動線紊亂，椅子間距也沒保持社交距離，當場飆罵市府2名局長，「沒有保持社交距離，就不要辦了！」

▲▼高雄施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄巨蛋15日施打疫苗，現場險釀群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼高雄施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄巨蛋15日施打疫苗，現場險釀群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳其邁當場飆罵官員，拉不開距離就不要辦（圖／高雄市政府提供）

▲陳其邁當場飆罵官員，拉不開距離就不要辦（圖／高雄市政府提供）

高雄巨蛋一早就擠滿人潮，現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，現場椅子和椅子間雖然有維持社交距離，但是中間再穿插醫護，就形成了群聚現象，結束第一梯次接種後，醫護趕緊替椅子清潔消毒，並將椅子間距再拉開。

市長陳其邁前往巨蛋視察時，發現裡頭動線混亂，椅子間距未保持社交距離，也擔心媒體拍攝時影響到長輩施打動線，當下抓了新聞局長董建宏、衛生局長黃志中開罵，碎念說：「如果動線管不好，沒有保持社交距離，就不要辦了！」市府人員私下透露，很少看到市長會在公眾場合不顧形象飆罵人，「他就是真性情」。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，全市87歲以上長輩約3萬1000人，預計今日可接種8000人次。

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