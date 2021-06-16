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「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

▲▼一名男子因疫情失業多日沒吃飯，餓到上警局求助。（圖／翻攝）

▲一名男子因疫情失業多日沒吃飯，餓到上警局求助。（圖／翻攝照片）

記者閔文昱／綜合報導

台灣本土疫情爆發，許多行業受到影響，民眾的生計失去依靠。桃園一名男子日前走到中壢分局龍興派出所，起初表示有事情想詢問，結果卻突然對著員警不斷鞠躬，並表示「拜託給我一餐讓我渡過難關」，讓現場員警都嚇了一大跳，一問之下才知道，他因疫情影響沒有工作機會，已經挨餓多天，最後才不得已前來警局求助。

桃園市中壢分局指出，一名身形消瘦的57歲男子在13日中午來到龍興派出所，並突然對著現場員警哀求「拜託給我一餐讓我渡過難關」。據了解，這名男子平時靠打零工維生，原本經濟狀況就不好，加上疫情關係無法正常工作，使得他多餐沒有進食，最後才會跑到派出所尋求協助。

對此，派出所內的熱心員警也拿出泡麵贈送給這名男子，並親自送他離開，希望能暫時解決當下溫飽，也盼能協助他度過這次的疫情難關。

1111人力銀行指出，全國積極防疫之際，不少產業也受到衝擊，根據最新的職缺數字顯示，目前網站上的有效工作機會數為52萬餘筆，和年初的高峰相比下滑10%，但也因為疫情的衝擊，有意投入兼職、打工的求職者微幅增加，截至6月初已有超過37萬筆開啟的兼職履歷數。

行政院日前也拍板紓困4.0原則，加快對弱勢民眾、因停業影響事業紓困補貼，衛福部也宣布陸續加發「弱勢生活補助、擴大急難紓困、未滿2歲孩童家庭防疫補貼、照顧服務單位紓困、住宿式機構及社福事業單位」紓困五大措施。

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