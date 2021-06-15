遠洋漁船陸續返高雄　293名漁工全船篩檢！防疫巴士直送檢疫旅館

▲高雄15日起陸續有遠洋漁船返港，高市府依照SOP全船篩檢。（圖／高雄市政府提供）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市即日起陸續有遠洋漁船要返回前鎮漁港，屆時將有數千名外籍漁工入港。15日預計有6條漁船、293人返港，一入港就會全船篩檢，高市府也備妥防疫巴士載送居家檢疫者。
▲漁工下船後還要踩踏消毒水並量體溫。（圖／高雄市政府提供）
副市長林欽榮指出，依照漁業署與指揮中心修訂遠洋漁船返港防疫措施程序，有2種程序，如果出海沒有海上接觸史，回到母港一律要全船篩檢，另外一種是在遠洋漁港有跟其他港口接觸，回到前鎮漁港，全船都要居家檢疫。
▲▼遠洋漁船返回前鎮漁港，漁工辦理入境查驗及篩檢 。（圖／高雄市政府提供）
高雄市15日預計有6艘漁船返港，船主在3天前已檢具相關文件通報農委會漁業署。高市府掌握入境人數有293人，將依國家統一作業程序及標準，登岸後進行入境查驗及檢疫作業，已備妥防疫巴士載送居家檢疫者。
高雄市衛生局指出，今日入境漁船皆有其他港口接觸史，漁工入境查驗後，沒有人出現相關症狀，隨即由防疫巴士載往檢疫旅館。
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