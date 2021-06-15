遠洋漁船陸續返高雄　293名漁工全船篩檢！防疫巴士直送檢疫旅館

▲高雄15日起陸續有遠洋漁船返港，高市府依照SOP全船篩檢。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市即日起陸續有遠洋漁船要返回前鎮漁港，屆時將有數千名外籍漁工入港。15日預計有6條漁船、293人返港，一入港就會全船篩檢，高市府也備妥防疫巴士載送居家檢疫者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲漁工下船後還要踩踏消毒水並量體溫。（圖／高雄市政府提供）

副市長林欽榮指出，依照漁業署與指揮中心修訂遠洋漁船返港防疫措施程序，有2種程序，如果出海沒有海上接觸史，回到母港一律要全船篩檢，另外一種是在遠洋漁港有跟其他港口接觸，回到前鎮漁港，全船都要居家檢疫。

▲▼遠洋漁船返回前鎮漁港，漁工辦理入境查驗及篩檢 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市15日預計有6艘漁船返港，船主在3天前已檢具相關文件通報農委會漁業署。高市府掌握入境人數有293人，將依國家統一作業程序及標準，登岸後進行入境查驗及檢疫作業，已備妥防疫巴士載送居家檢疫者。

高雄市衛生局指出，今日入境漁船皆有其他港口接觸史，漁工入境查驗後，沒有人出現相關症狀，隨即由防疫巴士載往檢疫旅館。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

高雄疫苗開打動線亂！陳其邁怒飆2局長：沒保持距離就別辦

漢神巨蛋打疫苗直擊！宇美町式「進去出來30分鐘」...間距有點擠

高雄眼鏡行自曝「全體員工打完疫苗」 網酸爆！衛生局給答案

網友點名他「更上層樓」 陳其邁曝每天睡不著：拜託不要來亂

柯P快來上課！疫苗內線交易真相曝 她用「數學題」算出最快答案