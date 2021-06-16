柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

▲台北市85歲以上長者施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府15日開放85歲以上長者施打新冠肺炎疫苗，但各地亂象多，市長柯文哲今早視察接種站，竟批評民眾提前排隊「習慣改不掉」。對此，北市議員許家蓓質疑，如果早知長輩會提早排隊，為什麼沒有先針對排隊動線做規劃？反而在事後怪老人家太早排隊。

「不要那麼早排隊？真的是這樣？」針對北市疫苗施打亂象，議員許家蓓16日表示，疫苗開打首日，許多接種站外大排長龍，柯市長卻說早來排隊幹什麼？這樣的發言讓人心寒。

儘管柯文哲坦言系統還要再改善，但也有民眾反映接種站「金玉其外敗絮其中」，室內有冷氣、有位子、有社交距離，但是有沒有看到室外頂著大太陽排隊的長輩，有些地方室外沒遮陽，也沒有能夠稍坐休息的地方。

許家蓓說，如果是年輕人，要我們站著排隊，我們能夠體諒，「但是要高齡85歲以上甚至有慢性病的長輩這麼做，把問題推給太早來排隊，還說習慣改不掉，真的是如此嗎？市府預約系統禮拜六才上線，民眾預約時根本不知道確切時間，然後市府要醫院診所還要用簡訊或電話通知。

許家蓓指出，也因為系統太晚上線，讓醫院診所人員，還有辛苦的里長、里幹事整個民政系統犧牲三天的連假，幫忙發通知單、教長輩用網路、傳簡訊一個一個通知，「這種情況是市長口中亞洲先進城市 該有的準備嗎？」

「況且，如果市府早知長輩可能會提早排隊，為什麼沒有先針對排隊動線做規劃？而是事後扯說太早排隊。」許家蓓說，台北不用跟高雄比，台北跟台北自己比，接下來幾天都還會陸續打疫苗，市長也坦言預約系統還要再改善，所以也希望市府團隊必須盡快檢討優化動線，接種點外也能夠評估設置休息區，讓長輩能夠在陰涼處等待接種。