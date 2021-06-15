漢神巨蛋打疫苗直擊！宇美町式「進去出來30分鐘」...間距有點擠

記者許宥孺／高雄報導

高雄市首波高齡長輩疫苗15日開放施打！首日接種共有56站，高雄巨蛋接種站分為早、午、晚，共3個場次，上午9點開始施打，有民眾7點就來排隊。施打現場的椅子雖然有保持社交距離，但是醫護穿插其中，卻也造成群聚現象，所幸工作人員趕緊將間距拉開，讓動線更順暢。

▲高雄施打疫苗採「宇美町式」打法，但椅子間距不足險釀群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄87歲以上長者15日起施打疫苗，長輩一早就到現場等候。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄87歲以上長者疫苗施打分為3天進行，共設置126個接種站，首日設置56站，醫護參考日本「宇美町式」打法，醫護動長輩不動，施打更有效率。市長陳其邁強調，疫苗施打原則「求好不求快」，長輩不須排隊、不須預約、坐著打，務必打好打滿。

▲▼施打疫苗前，醫護先進行問診評估身體狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄巨蛋一早就擠滿人潮，現場分為三個區塊，一個區塊是120個座位，長輩到接種站時先在等候，等候現場工作人員宣布注意事項，並進行消毒，長輩再依據通知單上的座位入座，並由醫師進行問診。

醫護參考日本「宇美町式」打法，醫護動、長輩不動，醫護坐著滑輪椅，施打速度更快。有民眾表示，「7點就來了，施打過程很順暢，進去出來大概只要30分鐘」。

▲▼高雄施打疫苗，椅子間距不足險釀群聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過現場椅子和椅子間雖然有維持社交距離，但是中間再穿插醫護，就形成了群聚現象，結束第一梯次接種後，醫護趕緊替椅子清潔消毒，並將椅子間距再拉開。

▲▼高雄施打疫苗。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，預計今日可接種8000人次，都會區部分，在大型體育館、中型學校設站，郊區則以行動式方式深入鄰里，在學校、宮廟設置接種站，就近提供高齡長輩接種服務。

另外，高雄市政府也貼心推出計程車載送長輩打疫苗服務，區公所一早就有計程車排隊報到，工作人員也安排司機量體溫、消毒，時間一到，司機就出發前往預定行程地點載送長輩。

▲▼高雄推出計程車司機載送長輩打疫苗服務，司機一早先到區公所報到。（圖／記者許宥孺翻攝）

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