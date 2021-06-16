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高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

記者許宥孺／高雄報導

高雄瑞豐夜市自主停業1個月，管委會14日晚間在臉書粉專宣布復業，攤商將遵守防疫規定，但仍遭網友罵爆。記者晚間9點到夜市直擊，擺攤率大約不到2成，人潮明顯不多，有機車就直接闖入當賽車場，但仍有民眾到場支持攤商，希望瑞豐夜市不要停業。

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲瑞豐夜市15日重啟營業，但擺攤率不到兩成，人潮相當稀少。（圖／記者許宥孺攝）

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▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業，管委會在出入口進行防疫措施。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》15日晚間9點30分實際走訪瑞豐夜市，所有出入口都拉起封鎖線，僅剩5個出入口，管委會工作人員在出口協助民眾實名制、消毒和量體溫，派出所員警也在出入口巡邏、維持秩序，以防民眾闖進封鎖線。

以全數攤商近400攤來說，管委會粗估，擺攤率大約不到2成，比起疫情警戒前的盛況來說，人潮大幅銳減，遊戲類攤商幾乎沒有營業，服飾、百貨相當稀少，幾乎以美食居多，甚至還有攤商掛起招租。還有幾條走道都沒有擺攤，機車直接闖進夜市裡，當成賽車場。管委會也騎著電動機車兼當外送員，幫店家送餐。

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲瑞豐夜市復業首日人潮稀少，有機車直接闖入。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲管委會騎著電動機車兼當外送員。（圖／記者許宥孺攝）

一名先生表示，晚上來瑞豐夜市買東西吃，雖然會害怕疫情，不過大家都有按照防疫規定，所以還好，也希望瑞豐夜市繼續高掛招牌，「市區唯一的夜市！」

一名太太則是拿著籃子，裝滿了剛買好的晚餐，她表示：「要來買QQ蛋，前後有2家，都要支持一下」，對於網友不滿夜市重新營業，她也替攤商緩頰：「他們停業很久了，攤商也需要營運，畢竟他們也要付租金，所以今天來支持一下，看看防疫措施也做得不錯，大家也很配合。」

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲情侶來瑞豐夜市覓食，支持QQ蛋。（圖／記者許宥孺攝）

一對情侶晚上也來逛瑞豐夜市，男子表示，外面沒東西吃，所以來瑞豐四處看看，「買QQ蛋、雞肉串」。記者詢問，會不會害怕疫情，男子指著女友笑說：「她有打疫苗，她不怕！因為她是醫護人員。」

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲小胖挺過SARS，對於這次疫情影響，他相當淡定，只希望瑞豐夜市不要停業。（圖／記者許宥孺攝）

經營3C用品的小胖表示，20多天沒營業，完全沒收入都是吃自己，收入大約少了4萬塊，今天出來擺攤心情好，「總比每天無聊看電視、發呆還好」，起碼有些老顧客會回來買東西、聊天。

小胖說，看著今天的人潮雖然相當稀少，不過他覺得「習慣了」，因為他從17歲就開始擺攤，到現在已經十幾年，在六合夜市擺攤第一年就遇到SARS，18年後又遇到新冠肺炎，「我已經很淡定」。不過小胖說，他還是不希望瑞豐夜市收起來。

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼攤商帶起護目鏡開業營運，也有攤商掛起招租牌子。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼瑞豐夜市15日重啟營業。（圖／記者許宥孺攝）

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