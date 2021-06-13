柯P快來上課！疫苗內線交易真相曝　她用「數學題」算出最快答案

▲高雄市長陳其邁13日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄疫苗分配迅速，台北市長柯文哲質疑有「內線交易」，讓北高引發口水戰。高雄市疾管處長何惠彬13日於防疫記者會上再次強調，沒有內線交易，而是以預估分配數量來造冊統計。防疫人員遭到無謂批評，高雄市長陳其邁也叫屈，透露何惠彬的孩子要考會考，她卻沒時間陪，希望給基層多一點鼓勵。

台北市長柯文哲質疑，高雄市在一個禮拜前就知道疫苗分配數，認為資訊不對等，更拿股票市場做比喻，「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名」。

▲高雄市衛生局疾病管制處長何惠彬。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市疾病管制處長何惠彬再次反擊，表示並非一周前就知道，高雄市跟其他縣市一樣，都是6月11日才知道疫苗實際分配數量。

何惠彬表示，高雄推算的方式很簡單，日本政府於6月4日贈送台灣124萬劑AZ疫苗，預計會分兩批配送，大約就是60萬劑，高雄市以往的疫苗分配數大概就是十分之一，所以抓至少6萬劑來預估，沒有什麼內線，就是這麼簡單的分配問題。

何惠彬補充，中央疫情指揮中心在9日發布公費疫苗優先施打對象後，市府在當天防疫會議決議，按年齡逐一施打，依據年齡高低由高而下逐齡施打，如此最公平，也能配合疫苗數隨時調整年齡。

何惠彬說，所以市府隨即造冊統計，針對87歲以上長輩，於10日下午開始由各區公所透過鄰里系統發送至所有長輩手上，並於11日獲知實際配發8萬劑疫苗。

▲前任高雄市衛生局疾管處長、簡任技正潘炤穎每日出席防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

何惠彬12日晚間透過臉書貼文感性表示：「擔任疾管處長的這些年來，一直忙碌著，而這一波疫情的壓力，同仁都能深刻體會，也每天都承受著。每一天，為了防疫忙碌奔波，大概每晚只能睡三、四小時，回家都難以看到家人，但為了抓緊時間和疫情奮戰，我們仍努力以赴。」

▲仁惠醫院爆院內感染，潘炤穎整晚沒睡電話被打爆，透露孩子會考本來要去送便當。（資料照／記者吳奕靖攝）

五月中旬，高雄市面臨仁惠醫院院內群聚，當時高雄市政府緊急啟動「清零計畫」，衛生局簡任技正潘炤穎原本要替正面臨國中會考的孩子送便當，但卻因防疫工作而缺席；而現在衛生局防疫人員受到無謂批評，高雄市長陳其邁也替疾管處長何惠彬叫屈，表示她的孩子要考高中，也沒時間陪，希望外界給基層多一點鼓勵。

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