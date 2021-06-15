獨／高雄男「染疫21天」現況曝！失去嗅覺…每天緊盯誰因他染疫

記者許宥孺／高雄報導

高雄市旗山區在5月27日出現首例本土確診個案，當事人15日透露，今天是他確診的第21天，因他被匡列的親朋好友都已解除隔離，採檢結果都是陰性，他要再次向旗山鄉親說聲「抱歉」。他表示，住院期間每天都很關心身邊朋友是否有人因他而確診，染疫讓他獲得很多人生體悟。

▲確診陳姓男子曾自行公布詳細足跡，避免鄉親也染疫，「希望病毒到我這就好」 。（資料照／記者許宥孺翻攝）

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▲陳姓男子透露，身邊親朋好友都已經解隔，他要再次向旗山鄉親說抱歉。（圖／當事人提供）

這名確診個案是旗山區20多歲的陳姓男子，曾在疫情三級警戒前參加北部旅行團，回到高雄後驚覺同行友人確診，他也到醫院進行篩檢，因此確診，不過衛生局公布疫調結果，有多處地點都沒有公開。

陳姓男子一度公開自己是確診者身分，並一一列出所去過的足跡，強調全程都有帶口罩，「為了保護當地鄉親，把傷害降到最低，高雄市所發布的足跡較不完整，所以我加以補上。」他也淚訴，「希望病毒到我這就好」。

▲▼確診陳姓男子分享隔離病房，下圖為醫護人員穿著防護裝備房間。（圖／陳姓男子提供）

陳姓男子15日向《ETtoday新聞雲》透露，今天是他確診的第21天，身邊被匡列的親朋好友都已經解除隔離，採解均為陰性，他要再次向旗山的鄉親說聲抱歉。

他表示，6月11日採檢時，CT值是29，預計17日還會再進行採檢，若達到指揮中心規定，CT值大於30就可以出院。

▲上午打點滴。（圖／陳姓男子提供）

陳姓男子說，染疫後，在他身上並沒有明顯症狀，不過他失去了嗅覺，聞不到便當的味道，但是吃得到酸甜苦辣鹹澀，住院期間，他很擔心是否有親朋好友因他而染疫，每天都很關心疫情訊息。

陳男感嘆，染疫讓他失去了人最基本的自由、人與人之間的平等，也失去了嗅覺；染疫讓他得到了歧視、輿論、包容、關懷和珍惜。他說，他不害怕失去，反而讓他更看透人性，並懂得人之常情，更有智慧的面對、處理，並且自我檢討與反思。

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