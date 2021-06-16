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疫苗開打　六都市長「聲量」大比拚！他46.4%奪話題王

▲疫苗施打首日許多長者等候接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲疫苗施打首日，許多長者前往接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

最新疫苗接種7大類對象，將長照機構住民與人員、75歲以上長者等都納入，各縣市同步在15日開打，而各縣市政府疫苗預約及施打措施也有所不同。對此，「TPOC台灣議題研究中心」統計網友對於六都疫苗施打的討論熱度，發現高雄以6884筆，46.4%奪下話題王寶座，其次是台北（33.3%）以及桃園（11.7%）。

TPOC台灣議題研究中心15日晚間發布「QuickseeK快析輿情資料」，分析長者疫苗開打後，各縣市的網路聲量，其中，高雄市長陳其邁以6884筆，46.4%奪下話題王寶座，其次是台北市長柯文哲的4933筆，33.3%，以及桃園市長鄭文燦的1732筆，11.7%。

▲高雄市長陳其邁在15日防疫記者會道歉，同時改善左營巨蛋施打動線 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

另外，新北市長侯友宜為613筆，4.1%，台南市長黃偉哲340筆，2.3%，台中市長盧秀燕則為331筆，2.2%位居末座。「QuickseeK快析輿情資料庫」認為，「宇美町式」的施打方式、事先成功計算「數學」問題對於施打名單超前部屬以及疫苗施打現場小提琴演奏，恐怕就是高雄市成功掀起話題討論的關鍵。

「QuickseeK快析輿情資料庫」指出，「群聚」和「排隊」都是這次疫苗開打熱門討論的焦點，顯示如何安排疫苗施打動線、空間的分配，都是網友們關注的議題。該粉專也提到，疫苗首日開打，各縣市政府難免手忙腳亂，期待16日這種排隊、爬樓梯施打疫苗的亂象能夠有效改善。

▲台北市85歲以上長者排隊施打日本捐贈新冠肺炎AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多人都相當關心這次疫苗接種的動線及空間安排。（示意圖／記者林敬旻攝）

高雄87歲以上長者疫苗施打分為3天進行，共設置126個接種站，首日設置56站，醫護參考日本「宇美町式」打法，醫護動長輩不動，施打更有效率。市長陳其邁強調，疫苗施打原則「求好不求快」，長輩不須排隊、不須預約、坐著打，務必打好打滿。多數民眾都大讚動線順暢、施打速度很快，還有阿嬤笑說，「不像台北亂糟糟」。

【長者疫苗施打，六都聲量比一比】 長者疫苗施打於今日開跑，至於疫苗施打首日，網友對於六都疫苗施打的討論熱度又是怎麼樣呢？ #高雄邁邁奪下話題王 比較六都的長者疫苗施打聲量，「高雄」以6884筆，46.4%奪下話題王寶座，其次是台北(33....

QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2021年6月15日 星期二

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