高雄眼鏡行自曝「全體員工打完疫苗」　網酸爆！衛生局給答案

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明眼鏡行調查情形。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區一家眼鏡行在臉書粉絲專業自曝，全體員工已經接種疫苗，消息一出引發熱議，質疑「驗光師能打疫苗嗎？」衛生局則澄清，該眼鏡行屬於驗光所，經查所有人員都是有職業登記的醫事人員，沒有問題。

這家眼鏡行4日在臉書發文表示，感謝台灣醫護人員守在前線保護著台灣，謝謝您們用醫護人員的天職守護每一個生命」、「全體員工施打完COVID-19肺炎疫苗之後，深刻的感謝台灣有這麼棒的醫護人員」。

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沒想到原是感謝醫護的暖文，卻遭網友酸爆，「現在知道為什麼高雄打那麼快了嗎？」、「全體員工都驗光師？」

▲高雄眼鏡自曝全體員工打完疫苗遭網友酸爆，眼鏡行發出澄清。（圖／翻攝自眼鏡行粉專）

衛生局簡任技正潘炤穎表示，根據調查，基本上疫苗第一類人員、醫事機構職登醫事人員，該眼鏡行屬於驗光所，裡面工作人員包含驗光師、驗光生，都有執業登記的醫事人員，在這前提之下，接種狀況沒問題，經過查核有正式查核接種。

該眼鏡行事後也在臉書澄清：「全體員工都是經由國家考試院考試合格，並由國家頒布合格證照的驗光師與驗光生。全體員工皆具備有醫事人員從業所需的『執業登記證照』，隸屬於第一類醫事人員。」

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