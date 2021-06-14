新北友善契作大聯盟上架「宜蘭防疫組合箱」　不出門也能買菜

▲新北友善契作大聯盟上架宜蘭防疫組合箱，不出門也能買新鮮蔬菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭縣政府農業處與縣內宜蘭縣農會、三星地區農會、冬山鄉農會、壯圍鄉農會、蘇澳區漁會、行健農產生產合作社及青出宜蘭農業合作社等，共推出13款各式農漁產品「防疫組合箱」，有宜蘭在地三星蔥製成「蔥抓餅、蔥餡餅、蔥香派」，蘇澳鱻宴「鯖魚片、鬼頭刀、金鯧魚、竹筴魚」，多種蔬果、農產加工品等組合，價格從699元至1500元等，已上架於新北市農業局友善契作大聯盟網站，不出門也能安心採購食材。

農業局長李玟表示，新北市與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM-Organics Asia）共同設立亞洲有機行銷智能中心 (CEIOMA)，推動國際有機農業培訓與「友善契作大聯盟」，目的就是協助各縣市推廣優質農產品，從109年「宜蘭嚴選優質米頒獎暨展售會」移師新北辦理，交流有機與環境友善耕作理念。

▲宜蘭防疫組合箱「宅宅天菜蔬菜箱」。

李玟說，2021年宜蘭綠色博覽會侯市長與林縣長共同簽署「永續農業行動宣言」未來將遵循SDGs，共同推廣有機、友善及循環與智慧農業，參與國際有機農業交流活動，並加強雙邊農產品行銷。在新冠肺炎疫情期間，也透過友善契作大聯盟積極與全台有機、友善耕作的農友合作，推出各項蔬菜箱與優質農產品，幫助農民也為民眾食安把關，在網路時代，只要待在家就是對台灣疫情最好的守護。

宜蘭縣農業處表示，希望能夠把宜蘭縣優質的農漁產品介紹給全國民眾，藉由新北市友善契作大聯盟網站的行銷推廣，除了可以增加農漁民收入，也可以在疫情期間讓民眾方便採購，這13款農漁產品「防疫組合箱」，讓您吃飽也讓您吃巧，歡迎民眾多加選購。

▲宜蘭防疫組合箱「宅宅天冰冷凍箱」。

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