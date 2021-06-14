「在籍優先接種」遭綠營批評　 新北：遺憾昧於疫苗數量有限事實製造對立

▲侯友宜今日視察疫苗接種站整備情形。（圖／新北市府提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

新北市獲配8.3萬劑日本的捐贈AZ疫苗，15日起將優先為設籍的85歲以上長者施打，卻遭民進黨團批評忽然改變決策以設籍優先，而不是防疫優先的「就近接種」，對此，新北市政府發言人蔣志薇強調，住在新北市不論是否設籍，都是市府要照顧的對象，但因中央分配8.3萬劑疫苗，扣除長照機構及洗腎患者優先施打後，僅剩餘5萬多劑，由於新北市設籍85歲以上長者約5.3萬人，為讓疫苗接種有順序、有方法，故採取「年紀愈大，愈優先施打；在籍者先打，不在籍者其次打」的施打對策。

新北市政府表示，新北市採取優先照顧長者、分流的接種策略，住在新北市不論是在籍者或不在籍者，都是新北市民，都是市府要照顧的對象，「很遺憾民主進步黨新北市黨部發出這種聲明，昧於疫苗數量有限的事實，製造對立，破壞團結防疫。」

蔣志薇強調，依照中央流行疫情指揮中心解釋的分配計算基礎，僅能分配75歲以上長者數27%的疫苗數量，尚不足以提供新北市的75歲以上長者施打。

蔣志薇表示，中央分配給新北市疫苗8.3萬，扣除長照機構及洗腎患者優先施打後，僅剩餘5萬多劑，新北市設籍85歲以上長者約5.3萬人，避免群聚、採取分流，故採取設籍長者先施打對策。

蔣志薇表示，新北市疫苗接種有順序、有方法，最重要的原則是不能造成群聚，「年紀愈大，愈優先施打；在籍者先打，不在籍者其次打」；因此分區、分里、分時段、分流規劃，目前里長及里幹事皆已透過電話、接種通知單或里長廣播等方式完成通知。至於不在籍居住的長者，將視明日開始施打後的狀況，依指定時間施打，也請新北市轄內85歲以上長者安心，大家一定都打得到。