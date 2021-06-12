護理師不敢叫外送！他怒送便當飲料　醫護女兒淚：平時只能吃餅乾

▲網友PN。（圖／翻攝爆料公社官方粉專專屬）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情嚴峻，第一線人員日以繼夜防疫，但仍須用餐進食，不過近日傳出醫護叫餐不易傳聞，只能依靠餅乾糖果解飢。高雄一名男網友PN表示，他看到這則新聞後立刻買了便當跟飲料到醫院送餐，沒想到簡單的一餐竟可以讓醫護人員露出微笑。此外，也有一名女網友發現在醫院工作的媽媽這週唯一吃到的便當竟是PN所送，不由得回應感謝。

網友PN在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」發文，表示擔憂疫情擴散，他起初都在家中準備未來的生意，直到近日看到有醫護發文，感嘆外送員擔憂染疫而不想送餐，導致她們整天沒東西吃，頓時讓他放下手邊的工作，直接聯繫高雄聯合醫院。

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「你的歲月靜好，不過是有人替你負重前行」，PN與高雄聯合醫院的社工處聯繫後，7日購買了便當及飲料送去，「看到護理人員出來拿取物資時疲倦的神態，心裡心酸的感受瞬間湧起，好想給妳們一個大大擁抱，說聲：辛苦了，謝謝妳們。」

▲▼有醫護的女兒發現媽媽唯一吃到的便當竟是PN所送，直接回應感謝。（圖／翻攝爆料公社官方粉專專屬、PN授權提供）



PN說，他只是一個小模特兒加上自行創業的普通民眾，但他知道在家防疫或送食物、物資給醫護，兩者都是可以為台灣盡一份心的事，「要捐贈物資給醫院的話，直接聯繫院內的社工處，她們會將收到的物資分給需要的部分（急診或負壓隔離病房的醫護），我當時打過去電話被轉了6次才成功聯繫上，希望大家都可以挺醫護，全島一心挺過這次的疫情。」

此外，一名網友也私訊PN的女友，表示她媽媽就是在高雄聯合醫院服務的醫護，平常真的忙到沒時間買飯，也不敢叫外送來吃，平常只能吃餅乾撐過一餐，「我剛看到真的超級感動，我媽媽好像也有拿到你們送的便當，因為那是她這週唯一正常吃的時候」，「真的忽然心裡好暖」。

▼有醫護的女兒發現媽媽唯一吃到的便當竟是PN所送，直接回應感謝。（圖／翻攝爆料公社官方粉專專屬）



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