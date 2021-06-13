國軍新竹醫院院長幫打權貴疫苗　200萬罰金遭爆恐「全民埋單」



▲國軍新竹醫院院長崔以威因違法施打黑箱疫苗，遭拔官並開罰醫院200萬。（圖／翻攝國軍新竹醫院網站）

記者陳凱力／新竹報導

國軍新竹地區醫院遭爆料，院長崔以威以加開夜診的方式，幫「親信」打疫苗，雖然院方澄清非黑箱特權，但仍在同日下午遭國防部拔官處分，市府更是依違反傳染病防治法第29條及65條，對國軍新竹醫院開罰200萬；不過近日，卻有內部醫護LINE群組接續爆料「200萬元將由國防部替醫院埋單」，引起民眾不滿。

國軍新竹地區醫院院長崔以威遭爆料，8日與9日為家人及名單外人員VIP注射AZ與莫德納疫苗，事後院方喊冤，說是因為避免疫苗浪費，才將原本早就預約5月份施打的崔家人候補注射，以及請新竹市衛生所媒合其他診所的醫護人員安排注射。事後崔以威遭國防部拔官懲處，新竹市府也調查終結，確認有5名非醫事人員接受此次特權注射，加開罰新竹國軍醫院200萬，知情且參與的衛生所吳姓主任也一起拔官調職。

沒想到國軍新竹醫院內部LINE群組爆出，「針對新竹市府裁罰本院200萬元事宜，本院已跟軍醫局反應，軍醫局已經幫忙處理，足以支應裁罰，請同仁無需擔心影響個人院內薪資。」讓民眾氣憤大罵：憑什麼？民眾認為，國軍新竹醫院前院長私打黑箱疫苗，醫院被罰200萬元，若真的由軍醫局協助處理，豈不是最後變成「全民買單」？

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國軍新竹醫院澄清，醫院還未收到市府裁罰書，對其裁罰內容無法得知，群組中說軍醫局應會協助處理，主要是針對罰鍰不會影響醫護人員的薪資與福利金，但這些內容都只是內部討論而已。

市府則表示，崔以威安排非一線醫事人員注射疫苗，依違反傳染病防治法第29條及65條重罰新竹國軍醫院200萬，這是針對醫院裁罰，非注射疫苗的院長，由於防疫工作緊湊，承辦人員仍在趕作裁罰公文，將會儘速寄送國軍新竹醫院。

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