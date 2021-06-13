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長輩瘋傳「打疫苗前先吃止痛藥」　專家提2點解答了！

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲長輩群組裡瘋傳「打疫苗前先吃止痛藥」專家說話了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢、李佳蓉／綜合報導

日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗，首波66萬餘劑於11日起開始配送抵達各縣市，提供目標族群施打，其中75歲以上長者也在列，但因先前不少人在打完疫苗後出現發燒、肌肉痠痛、頭暈等不適症狀，因此近日長輩群組也瘋傳「打疫苗前要先吃止痛藥」。藥師沈采穎及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳皆認為，接種完視個人不適程度再服用。

開業藥師沈采穎日前接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，疫苗開打後普拿疼銷量多3倍，就是因為民眾憂心打疫苗產生副作用，但臨床研究、2015年WHO就曾提到「不建議打疫苗前就吃乙醯胺酚，對抗體有影響」。因此她建議，接種疫苗6～8小時後若有不適，再吃對抗體產生影響不大。

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沈采穎說明，研究雖是針對B肝疫苗，非新冠肺炎，但臨床試驗確實是顯示接種疫苗前使用解熱鎮痛藥物，會對疫苗產生的抗體有影響。至於有人打完疫苗後預防心態馬上吃，她認為「也沒有必要」，就像平時誰沒感冒會吃感冒藥？強調有症狀再吃即可，頂多可補充維他命C，但針對藥物無症狀就不用吃。

0608指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,張上淳,羅一鈞,莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲專家諮詢小組召集人張上淳教授也透露，自己打完疫苗後體溫上升才服用普拿疼。（圖／指揮中心提供）

於指揮中心記者會中專家諮詢小組召集人張上淳也曾被問及「打疫苗前吃普拿疼，恐影響疫苗效果。」他建議必要時再吃普拿疼，自己沒有在打疫苗前吃，而是後來體溫飆升，感覺很難受才服用。針對藥物是否會影響疫苗效果，目前沒有相關實證資料。

張上淳進一步提到，目前的確沒有建議不能吃普拿疼，需要時仍可使用，至於在施打前吃普拿疼預防，在醫療上沒有這樣的建議。是否會影響疫苗效果？他則說「「必要時再吃退燒普拿疼，沒必要就不要吃」，理論上抗發炎的藥物，的確可以減少發炎反應，但對疫苗效果是否有影響，並沒有相關實證資料。

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