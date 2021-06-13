長輩瘋傳「打疫苗前先吃止痛藥」　專家提2點解答了！

▲長輩群組裡瘋傳「打疫苗前先吃止痛藥」專家說話了。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許展溢、李佳蓉／綜合報導

日本捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗，首波66萬餘劑於11日起開始配送抵達各縣市，提供目標族群施打，其中75歲以上長者也在列，但因先前不少人在打完疫苗後出現發燒、肌肉痠痛、頭暈等不適症狀，因此近日長輩群組也瘋傳「打疫苗前要先吃止痛藥」。藥師沈采穎及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳皆認為，接種完視個人不適程度再服用。

開業藥師沈采穎日前接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，疫苗開打後普拿疼銷量多3倍，就是因為民眾憂心打疫苗產生副作用，但臨床研究、2015年WHO就曾提到「不建議打疫苗前就吃乙醯胺酚，對抗體有影響」。因此她建議，接種疫苗6～8小時後若有不適，再吃對抗體產生影響不大。

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沈采穎說明，研究雖是針對B肝疫苗，非新冠肺炎，但臨床試驗確實是顯示接種疫苗前使用解熱鎮痛藥物，會對疫苗產生的抗體有影響。至於有人打完疫苗後預防心態馬上吃，她認為「也沒有必要」，就像平時誰沒感冒會吃感冒藥？強調有症狀再吃即可，頂多可補充維他命C，但針對藥物無症狀就不用吃。

▲專家諮詢小組召集人張上淳教授也透露，自己打完疫苗後體溫上升才服用普拿疼。（圖／指揮中心提供）

於指揮中心記者會中專家諮詢小組召集人張上淳也曾被問及「打疫苗前吃普拿疼，恐影響疫苗效果。」他建議必要時再吃普拿疼，自己沒有在打疫苗前吃，而是後來體溫飆升，感覺很難受才服用。針對藥物是否會影響疫苗效果，目前沒有相關實證資料。

張上淳進一步提到，目前的確沒有建議不能吃普拿疼，需要時仍可使用，至於在施打前吃普拿疼預防，在醫療上沒有這樣的建議。是否會影響疫苗效果？他則說「「必要時再吃退燒普拿疼，沒必要就不要吃」，理論上抗發炎的藥物，的確可以減少發炎反應，但對疫苗效果是否有影響，並沒有相關實證資料。