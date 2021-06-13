櫃姐確診台中新光三越第三天停業　公告「自主」兩字遭網友狂酸

▲台中市環保局前往新光三越清消。（圖／環保局提供）

記者李忠憲／台中報導

新光三越台中中港店櫃姐確診導致家族共8人染疫，台中市政府除立刻成立前進指揮所，第一批218名櫃哥、櫃姐快篩全陰性，也「勒令」中港店「停業」。但新光三越第一時間卻在表示是「自主停業」，13日宣布再停一天呼籲「一起加油」，網友卻不買單，批評「沒辦法一起加油」。

新光三越台中中港店香奈兒櫃姐（案12388）11日傳出染疫，感染源來自彰化的外婆，包括櫃姐祖母、父母、二姊、外甥女、祖母外籍看護和外婆，已經有8人確診。彰化衛生局研判，來源應該是外婆住北部的孫女回彰化探親導致。外界一度傳出，櫃姐明知自己不舒服，卻仍堅持要上班，但此說法遭台中市衛生局否認，認為櫃姐上班時並不知道自己有染疫疑慮。

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▲新光三越台中中港店自稱是自主停業，還喊一起加油，遭網友反酸。（圖／翻攝臉書）

▲新光三越台中中港店粉專也放上室內清消畫面。（圖／翻攝臉書）

台中市府第一時間就在新光三越設立前進指揮所及快篩站，第一波針對百貨員工共218人。中市府也勒令停業，並在周邊環境進行清消，新光三越台中中港店也在同日宣布自主停業一天，將持續清消以保護員工及顧客安全。另外，櫃姐匡列5名接觸者包括同住友人及4名專櫃員工，PCR核酸檢測結果也都是陰性，目前居家隔離中。

新光三越也在粉專更新，13日延長停業，強調「為確保館內外每一處的清潔，再次強化確認環境清消相關作業，西瓜家持續與台中市政府共同努力，提供員工和顧客安全無虞的空間。」並放上百貨內部及外圍清消畫面，照片上還放上「一起加油」字樣，只是，不少網友似乎不領情，反批新光三越「沒辦法一起加油！」

有網友說，「不是自主停業，是被政府勒令停業！不要以為全台中市的人不識字好嗎 ！」、「台中市政府強制規定您公司才配合。疫情升溫，不懂得保護自己員工跟去您百貨消費的客人真的給人觀感不佳」、「無全面篩檢、只有一樓跟確診者到過消費的櫃位；並非自主停業、是說謊隱瞞確診者被政府勒令停業，吃相真難看」。

也有人說，「人，是一個企業的根本。保護員工，就是保護資產，拜託你們聽到我們的聲音好嗎」、「抵制，新冠三越」。

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