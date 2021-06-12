黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

▲台南市長黃偉哲行銷台南不遺餘力，群馬縣政府、水上町、甘樂町、安中市跟鄰近埼玉縣大宮市決定加碼訂購台南鳳梨，讓當地民眾在欣賞台南燈籠之外，也能品嚐到台南水果的香甜滋味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲行銷台南向來不遺餘力，5月初在日本友誼城市水上町及JR車站推出的台南燈籠展大為成功，獲得NHK等媒體大幅報導，也讓群馬縣政府、水上町、甘樂町、安中市跟鄰近埼玉縣大宮市決定加碼訂購台南鳳梨，讓當地民眾在欣賞台南燈籠之外，也能品嚐到台南水果的香甜滋味。

在水上町派駐台南的阿部真行顧問居中協調下，7日及8日已裝箱出口二貨櫃共13.44公噸到日本。

黃偉哲表示，在台灣面臨本土疫情嚴峻之時，日本政府火速提供台灣疫苗，表達台日之間的友好互助情誼。這次也非常感謝日本朋友對台南鳳梨的支持，透過購買農產的方式，也充分展現對台南的深厚友情。

今年台南鳳梨廣受日本歡迎，除了在九州永旺（AEON）超市上架外，友誼市仙台市也購買了6.7公噸的鳳梨，並於6月2日辦理販售會。此次這批13.44公噸的鳳梨抵達日本後，水上町預計在「工匠之鄉」的豐樂館及水紀行館進行販賣，並於6月26日至27日在埼玉縣大宮市東日本連携中心辦理販售宣傳會。

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