黃偉哲至高鐵台南站視察端午返鄉狀況　逾500人預約篩檢讓家人放心

▲台南市長黃偉哲更於傍晚至高鐵台南站視察民眾返鄉狀況，並呼籲市民朋友端午連假期間減少不必要的外出和移動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



面對國內COVID-19疫情持續嚴峻，台南市長黃偉哲向民眾呼籲端午不返鄉，留在原地過節，且祭出200元退票獎勵，截至11日上午止，雙鐵及國道客運到台南的訂票張數已少於3000張，黃偉哲更於傍晚至高鐵台南站視察民眾返鄉狀況。

現場每班次下車人數大幅減少僅約2、30人出站，黃偉哲等人並宣導返鄉民眾做好防疫措施就近安排篩檢，目前已有逾500位民眾預約快篩，以阻斷潛在社區傳播鏈，保障自己及家人健康。





市長黃偉哲表示，端午假期即將開始，高鐵台南站現場人潮沒有湧現，感謝北部的民眾能夠宅在家過節，減少到外面移動群聚，避免節慶過後出現另一波疫情高峰，相信靠台灣民眾非常高的自制力及社會約束力，讓疫情早日獲得控制，未來解封後就能安心回家。



黃偉哲進一步強調「三不一多」的端午連假防疫措施，包括不返鄉、不群聚、不移動、多宅配，籲請北部親友非必要勿返鄉，多加利用視訊或電話表達關心，為降低接觸風險，也希望大家多使用宅配服務，或外出採買時一次購足，減少群聚。



市長黃偉哲更鼓勵返鄉民眾至篩檢服務網站(https://www.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=28475)預約免費快篩，就近至南區松柏育樂中心、永康區衛生所、新化區體育公園、新營醫院等篩檢站進行快篩，若有相關症狀，請儘速撥打防疫專線06-2880180進行後續處置；此外，若下車時就發現身體不適，務必立即至14家COVID-19專責醫院就醫。





交通局長王銘德指出，為避免旅外市民端午返鄉造成疫情擴散，交通局將進行車流監測與管控，且減少公車行駛班次，並在高鐵站、各主要火車站及國道轉運站增設出口消毒毯，且於新營、麻豆及台南轉運站設單一出口量測體溫，發現身體不適者協助叫車送醫，並於雙鐵出口設置返鄉篩檢與就醫指示牌，今明兩天也將派員同步在各主要車站出口發放DM，宣導民眾就醫資訊及鼓勵返鄉民眾前往快篩，力求返鄉防線滴水不漏。



同時，公共運輸場站也由環保局定期實施戶外50公尺公共環境消毒，場站、車輛不但每日消毒，也要求每4~6小時針對扶手、拉環、座椅等重點區域加強消毒，提升防疫效果。



公共運輸處處長吳俁之表示，市府除提供端午返鄉車票退票獎勵金鼓勵民眾在地過節，也審酌疫情期間民眾搭乘大眾運具情形，以三大策略「高鐵聯外降載」、「市區及幹線公車減半」、「維繫郊區基本服務」調整大台南公車服務，班次由3000餘班減至2007班，約維持6成運能，並維持偏遠地區11條小黃公車正常服務，敬請市民朋友搭車前多加注意大台南公車網站和APP訊息。





黃偉哲再次呼籲市民朋友端午連假期間減少不必要的外出和移動，如有必要搭車，除先上網查詢班次調整資訊之外，亦請嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，保護自己也守護別人，攜手共度疫情難關。

聲寶強效吸入式捕蚊燈