南高聯手力推疫苗防疫　黃偉哲籲請長者安心施打

▲台南市長黃偉哲指出，台南市跟高雄市下午同時宣布互相支援注射疫苗的一個防疫計畫，請長者們安心施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



疫情嚴峻，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗開打，目前中央配發之疫苗即將到貨，為了讓市民安心，台南市長黃偉哲指出，除南高聯手力推疫苗防疫，台南市已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打。

黃偉哲市長說，6月15日根據中央流行疫情指揮中心規定疫苗就會開始接種，全國都是這樣子，那台南市跟高雄市已經有一個協議，因為有些高雄市跟台南市的市民朋友們，通常是在同一個生活圈裡面，所以有些高雄市民戶籍在高雄，但他人在台南，譬如說在台南的長照中心或在機構裡面，或者是在台南洗腎中心在洗腎的，所以說我們也都就近在台南幫他們施打疫苗。同樣的台南市民，如果因為居住的關係，或者因為其他原因人在高雄的，高雄市的衛生機關也會幫忙施打，這是我們台南市跟高雄市今天下午3時同時宣布的，互相支援的一個防疫計畫。



▲民政局長姜淋煌表示，台南市接種站已準備完成，規劃以地區衛生所或診所為接種處所，以方便年長市民就近施打。

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民政局長姜淋煌表示，目前疫情嚴峻，年長者免疫力較差，現已擴大為施打疫苗對象，接種疫苗有其急迫性；凡市民年滿85歲以上或75歳以上領有重大傷病卡、原住民年滿75歳以上，市長已將列入優先施打的對象，且台南市接種站已準備完成，規劃以地區衛生所或診所為接種處所，以方便年長市民就近施打。

屆時疫苗開打，台南市市民若經衛生局通知施打疫苗且願意施打之行動不便長者，區公所里鄰系統將利用長照車、免下車或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式提供安心接送施打疫苗服務，對於臥病無法前往者亦由衛生所媒合診所提供到宅服務。

民政局進一步表示，除本次接受施打疫苗市民者外其他市民若有防疫上的需求，均可透過(06)2880180專線或逕向各區公所、衛生所諮詢或尋求協助，讓全體市民安心防疫，團結抗疫。

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