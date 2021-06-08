鄭文燦發文：尋找居檢落跑「莊季燁」　警4小時尋獲將重罰

▲桃園市長鄭文燦下午在臉書上拜託市民幫忙協尋居檢疫落跑男子莊季燁，中壢警方晚間7時許在中壢尋獲，警方指出將依法重懲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名從阿拉伯入境男子莊季燁，依規定需居家隔離，但卻留下假地址後落跑，桃園市長鄭文燦8日在臉書上請大家幫忙協尋這名行蹤不明居家檢疫男；桃園市警局也全力搜尋，果然在市PO文4小時後，中壢警方尋獲莊男到案，目前正在偵訊中。鄭文燦隨後在臉書上PO文，晚間7點半，警方在中壢區已找到莊男，感謝各位市民朋友的幫忙，將依傳染病防治法，處以最重的處分。

這名24歲的居家檢疫者莊季燁，日前從阿拉伯入境，依規定需進行居家檢疫，卻留下假地址落跑，因行蹤下落不明，鄭文燦8日在臉書發布協尋消息「一起幫忙找尋莊季燁！中壢區居家檢疫者莊季燁，86年次，今年5/27從阿拉伯入境後，應該居家檢疫到6/10晚上12點，但昨天（6/7）我們就找不到人，警方協尋後發現，個案不實登記居家檢疫處所，手機也是向女友借的，現在行蹤不明，女友也找不到人，請大家幫忙留意，發現即打110通知警方。

桃園市警局經過4小時協尋後，在晚間7時許發現莊男，目前正在查獲莊男失連相關訊息資訊，鄭文燦獲悉後立即在臉書PO文更新「警方在晚間7點半，中壢區已找到莊姓男子，感謝各位市民朋友的幫忙。違反防疫相關措施，我們將依傳染病防治法，處以最重的處分。」

▲中壢警方8日晚間查獲居家檢疫落跑男莊季燁到案 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，有關莊男居家檢疫期間擅離居家檢疫處分部分，警方將依「傳染病防治法」第58條及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條規定通報桃園市衛生局裁罰，除最重罰新台幣100萬元罰鍰外，亦將莊併同執行強制安置檢疫處所，警方將持續落實防疫期間公權力之執行，以維護國人健康。

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