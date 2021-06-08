國境第一線航警疫苗施打率僅18.8%　鄭文燦向中央爭取額外數量

▲桃園市長鄭文燦8日表示，針對航警局一線同仁疫苗施打率偏低問題，已向中央爭取更多配賦，但需與桃園市分開計算。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，但航警局一線員警卻透露疫苗施打率偏低，八成以上員警都還未施打；桃園市長鄭文燦8日表示，目前桃園機場施打率確實偏低，航警局要支援入民眾境安檢與支援華航諾富特飯店防疫旅館保安工作，根據資料顯示施打率僅18.8%，已向中央爭取更多疫苗，請多配賦相當數量，且不能與桃園市額度混淆。

桃園市政府8日召開防疫專案會議，市長鄭文燦會後針對媒體提問：之前市長都有說幫機場員工包括航警局在內爭取疫苗，有航警局基層一線同仁透露，因在第一線接觸外籍旅客非常多，另外是諾富特重啟後，航警也要進駐，多數一線員警都未施打疫苗，這部分是不是可以請市長繼續幫忙爭取？

▲桃園市長鄭文燦指出，針對桃機與航警局一線同仁疫苗施打率偏低，已向中央爭取更多配賦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，機場施打率偏低，目前航警局在桃機有668人，但只打了138人，航警局要支援入境民眾安檢、支援華航諾富特轉型為機組員防疫旅館保安組，這2個工作，航警局部分需要配賦一定數量，目前施打率仍屬偏低，會積極向中央反映。

鄭文燦強調，桃園機場人員有3萬5000人，這部分施打率也偏低，按照風險高低，請中央配賦相當數量，這數量與桃園市的額度量不能混淆，因為發現在統計上，這2個數字被混在一起，看不出哪些打在機場、哪些打在桃園，會盡量請中央把它分開。

桃園市新聞處指出，航警局在桃機部份總人數約為1000人，目前疫苗施打率約18.8%，還不滿二成。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►不乖乖在家！桃園情侶摩鐵開毒趴女昏迷不治 男友下場曝光

►桃園「家庭外籍看護」爭取下一輪納優先施打疫苗 需伴同雇主接種

►桃園加1萬劑疫苗：1至3類非醫事人員下周施打！長照居服一併入列