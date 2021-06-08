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桃園爆2死！居隔男感覺不適急救亡　平鎮婦家中驟逝「兒孫確診」

▲桃園市王姓婦人6日在住家猝逝，但其兒孫都在居家隔離中，檢察官與法醫相驗後已採檢送驗中。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市王姓婦人6日在住家猝逝，因其1兒1孫確診居家隔離，檢察官與法醫相驗後已採檢送驗，追查死因。（資料照與本案無關／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區王姓婦人6日上午被發現在住家猝逝，因有1兒1孫確診在檢疫所居家隔離，且生前曾至中藥行抓藥、有發生症狀，懷疑罹患新冠肺炎，檢警相驗已採檢送驗以釐清死因；另外，桃園區一名吳姓男子經PCR檢測為陽性，在住處隔離，7日被家人發現有異狀，送醫急救不治，檢警已連繫衛生局協助後續處理。

檢警調查，79歲王姓婦人，6日上午9時許被家人發現在住處床上猝逝，婦人有未同住的1兒1孫為確診個案，目前都在檢疫所隔離治療，而之前都會探望婦人的小兒子，發現媽媽在住家猝逝，因媽媽生前曾因發燒到中藥行抓藥，擔心有確診問題；桃園地檢署檢察官會同法醫相驗並採檢送驗，據指出，婦人先前未列入居家隔離或匡列疫調對象。

此外，據調查，婦人未同住的兒子在5月28日出現發燒，隔天到醫院採檢、30日確診，31日經桃園市衛生局通知，目前在檢疫所隔離治療，婦人未同住的19歲孫子也在6月2日被驗出確診，15歲孫女採檢則呈現陰性，目前都在防疫旅館居家隔離中；婦人的小兒子也被緊急安排到醫院採檢送驗中。

此外，桃園區57歲吳姓男子因有疑似接觸史，經PCR檢測為陽性，在住處隔離，7日身體出現異狀，哥哥發現後通報119送醫治療，經急救後仍宣告不治，檢察官相驗後確認PCR為陽性確診，已通知衛生單位協助後續處理，並與家屬連繫，轉知可用視訊方式處理死者後事。

►「即日起，我退出老化黨。」

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