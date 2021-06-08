桃園男受傷就醫驚見「肺部浸潤」確診　衛生局先匡列6人

▲桃園市某醫院吳姓醫師8日在臉書公布，1名年輕人因受傷到院被檢查出肺部浸潤現象，後來被篩檢出是確診個案；衛生局長王文彥提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某醫院吳姓醫師8日在臉書上傳一則年輕男子因車禍到醫院求診，但X光片顯示肺部有浸潤現象，但其並沒有新冠肺炎症狀，篩檢證實是確診個案；針對此個案，桃園市衛生局長王文彥指出，個案男子受傷但並非無症狀，本月6日有發燒，因其工作地點在新北市，採檢後為陽性，衛生局已其家人、診所與工作地點匡列至少6人，目前疫調還在進行中。

根據吳姓醫生在臉書內容分享無症狀感染者實例，「真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區中繼續傳播病毒。」院方詢問年輕人TOCC （旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster），前檢護理師問到，男子坦承有TOCC雙北地區接觸史，所以安排在醫院急診外看診，急診醫師機警做了快篩與核酸檢測，結果適確診，其胸部X光片左上、左下有浸潤現象。真的是……再講一次！此次疫情中Alpha變種病毒傳播速度非常快，傳播力很強。」他為此呼籲，真的要盡快找出無症狀感染者，以免在社區繼續傳播病毒。

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▲桃園市長鄭文燦與衛生局長王文彥，8日在防疫記者會上說明疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥在防疫記者會上說明，根據衛生局資料顯示，個案是6月2日有受傷，並不是沒有症狀，在6月6號有發燒，其工作地點在新北市，且曾在2家醫院、1家診所看過診，最後到林口某醫院篩檢，採檢後就是陽性；所以整個看起來他並不是無症狀感染，他是有症狀的，當然會發燒可能很多醫師認為他是受傷、傷口感染，這個還要再查一下。

王文彥強調，衛生局已針對個案匡列接觸者，因在新北市有工作且有症狀，合乎桃園可以採檢條件，匡列個案中重複這樣的有3個，在某醫院候診，所以衛生局共匡列了2個疫調，另外1家醫院、診所則還在疫調匡列中，目前匡列大概有6人左右。

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