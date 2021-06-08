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桃園狠男酒後持刀刺死茶藝館女子　法官以預謀殺人重判15年

▲桃園市男子周遙松去年11月間酒後，不滿劉姓女子移情別戀與金錢糾紛，竟在步出茶藝館後當街猛刺劉女胸部2刀慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市男子周遙松去年11月間酒後，不滿劉姓女子移情別戀與金錢糾紛，竟在步出茶藝館後當街猛刺劉女胸部2刀慘死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子周遙松因不滿在茶藝館工作的劉姓女子與其有金錢糾紛，甚至質疑其移情別戀，去年11月間與劉女飲酒後趁步出茶藝館不遠處，當街持預藏水果刀猛刺劉女胸部2刀，劉女送醫不治，周則騎車逃逸，事後在新北市投案，桃園地院8日下午宣判，法官以周男持刀蓄意殺人，不符自首要件，依殺人罪判處15年有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，64歲的周遙松是桃園市桃園區某茶藝館之熟客，與在茶藝館工作的劉姓女子曾有交往，但周男經常酒後抱怨劉女移情別戀，再加上有金錢往來曾有嫌隙，去年11月18日上午10時30分許，周男邀約劉女在茶藝館喝酒，幾杯黃湯下肚後，在當天下午2時35分，2人步出店外騎樓，周男突然掏出預藏之長21公分水果刀，趁劉女不注意之際朝胸部猛刺2刀，其中1刀穿透左心室且深達15公分，另還傷及左側橫膈左側肝葉。

▲桃園市男子周遙松去年11月間酒後，不滿劉姓女子移情別戀與金錢糾紛，竟在步出茶藝館後當街猛刺劉女胸部2刀慘死，周事後騎車逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲男子周遙松刺死劉姓女子後騎車逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

劉女遭刺後倒於騎樓血泊中，周男行兇後將兇刀棄置騎樓揚長而去，路人見狀趕緊報警處理，並打119將劉女送醫急救，周男騎車一路逃到新北市鶯歌區一間土地公廟，後來向警方投案，劉女因失血過多送醫急救仍宣告不治。

據茶藝館目擊者指稱，周男與劉女2人在茶藝館內還有說有笑，孰料一出門就發生命案？另有目擊者聲稱，雙方疑似有金錢糾紛，周男在席間曾上廁所，劉女則急跟去，疑似要解釋錢的事情。

周男在桃院審訊時坦承與劉女有感情與金錢糾紛，但堅辭否認預謀殺人，辯稱水果刀是從茶藝館廚房臨時起意拿的，但茶藝館員工則強調，該把兇刀並非店裡所有；桃園地院合議庭認為周持水果刀殺人應非臨時起意，周後來請人向警方報案，不符合自首要件，審酌周男行兇動機且手段兇殘，至今未獲被害人家屬原諒與達成和解，審結依殺人罪判處15年有期徒刑，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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