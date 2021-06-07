桃園中路社區採檢站　獅子會300G2區協助設立

▲鄭文燦視察桃園區中路社區採檢站設立。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日視察桃園區中路社區採檢站設立表示，建置一個社區採檢站約需200萬元經費，感謝國際獅子會300G2區總監魏淑蓮暨全體獅友即時支援，協助快速建立起社區防線；而中路社區採檢站位於中路運動公園旁，設置6個採檢口分流採檢、3個掛號台，且民眾採檢動線、檢疫人員檢疫及後場管制區域也有完善的動線分流、避免交織。

▲桃園中路社區採檢站由國際獅子會獅子會300G2區協助設立。（圖／市府提供）



為打造友善醫護的檢疫環境，桃園所建置的社區採檢站，室內檢疫作業區均有空調管控溫度。採檢窗口高度也符合人體工學及無障礙需求，6個採檢口旁共設置3座洗手槽，方便檢疫人員採檢後能即時清潔；此外，也有疫苗存放冰櫃、更衣室、休息室及採檢人員專用廁所等，讓醫護能安心採檢。

鄭市長談及，為減輕桃園11家急救責任醫院醫療負擔，市府著手推動設置社區採檢站，目前桃園中路、桃園巨蛋、中壢中正公園、龍潭圖書館、八德陽光社區公園及中壢龍岡天幕球場等6處社區採檢站已完工，蘆竹東溪路網球場站則在施工中，預計本週完工；未來社區採檢站可視疫情變化，轉型為疫苗接種站，強化桃園對疫情的應變能力。

鄭市長表示，桃園防疫工作充滿挑戰，要守住台灣國家大門、守住雙北熱區避免擴散到桃園，現在更要守住外籍移工防線。雙北在疫情高風險熱區採取快篩方式，找出潛在感染者；而桃園因尚無疫情高風險熱區，因此是針對有症狀、旅遊史或接觸史的民眾，精準的採取PCR核酸檢測的方式。

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