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共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

▲對抗疫情，有線電視TBC南桃園捐贈500萬防疫基金。

▲協助線上教學播放，市長鄭文燦致贈感謝狀給台灣寬頻董事長張嘉祥(左)。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台新冠肺炎確診人數破萬人，除了雙北緊繃，桃園也高度戒備！有線電視TBC南桃園7日捐贈桃園市政府500萬防疫基金，以加強力道挹注人力、物力和添購防疫等物資。市長鄭文燦感謝TBC南桃園的大力協助，表示將會善用捐款，提供醫護人員更好的資源，持續對抗疫情。▲對抗疫情，有線電視TBC南桃園捐贈500萬防疫基金。

▲對抗疫情，有線電視TBC南桃園捐贈500萬防疫基金。（圖／南桃園提供）

鄭市長提到，南桃園有線電視公司服務範圍除涵蓋中壢、平鎮等都會區，也包括觀音、新屋、楊梅、龍潭、大溪以及復興等偏鄉原鄉地區，儘管管線工程挑戰大，仍長期耕耘服務地區民眾，未來市府也會持續協助管挖及維護市民收視權益，確保城鄉平衡。▲對抗疫情，有線電視TBC南桃園捐贈500萬防疫基金。

鄭市長也表示，有線電視集團TBC（台灣寬頻通訊）旗下5家有線電視業者，包括南桃園、北視、信和、吉元及群健有線電視，將聯合捐贈合計2,000萬元防疫經費，協助所屬經營區的地方政府機關加強推動各項防疫措施，其中南桃園有線電視將捐贈桃市府500萬防疫基金，市府將妥善運用經費，完善規劃防疫人力及物資整備，守好桃園防線。

鄭市長同時前往北桃園、北健、南桃園有線電視公司，視察停課不停學教學影片有線電視CH3公用頻道播映專案執行情形表示，桃園針對停課不停學政策，由市府教育局於國中教育科YouTube頻道（網址：https://reurl.cc/a9NAaX） 推出停課不停學「桃園市國中名師講座」線上直播學習課程，另亦拍攝「雙語小學堂學習進行式」國小課程。

相關課程內容並透過市府所協調的桃園市3家有線電視業者釋出之CH3公用頻道播出，自5月20日起至7月2日止，每週一至週五，上午9時至11時、下午2時至4時，每日4小時高品質播映各年級相關領域科目的學習課程影片，讓桃園市國中小學生，不只可用YouTube頻道觀看直播教學，也可透過有線電視學習，確保學生居家學習不中斷。

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