黃偉哲籲請中央加碼私幼紓困全退家長月費　補足私幼營運損失

▲台南市長黃偉哲建議中央，讓停課期間未能享有幼教服務的家長「退得了月費」，而私幼業者也拿到相對合理的補貼，兼顧雙方的權益，共體時艱度過難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政院於6月3日公布「紓困」4.0後，台南市仍陸續接獲私幼業者反映，紓困補助方案無法補足將月費退還給家長之缺口，未來恐造成私幼倒閉潮，黃偉哲市長建議中央政府與私幼能共體時艱，秉持「退多少、補多少」之精神，合理退費減輕家長負擔，又能協助私幼付得起教職員工薪水，達成實質紓困目標。

教育局表示，目前教育部公布之紓困資格，私幼須滿2２項條件，包括：停止到園期間，有按幼兒當月就學日數收（退）月繳費用，且有正常支付教職員工全額薪資者。符合上述條件後，幼兒園可依其雇用之教職員工人數，每人合計以補貼4萬元為上限（3個月）。

針對中央目前提供的紓困內容，不少私幼業者反映，就現行師生比1:15而言，每學期每生平均雜費超過12000元（每月平均超過2000元），現有補助基準每月僅補助每名教師13000元，以1班15名學生平均下來，能退給學生費用不足1000元，等同「杯水車薪」。屆時家長要求退雜費時，園所就只能束手無策，最後導致家長選擇離園，不少園所直呼將引發「關園潮」。

少子女化托育政策是政府重要施政工作，私幼的永續經營也相當重要，黃偉哲市長建議中央可以再多傾聽各方聲音，讓停課期間未能享有幼教服務的家長「退得了月費」，而私幼業者也拿到相對合理的補貼，兼顧雙方的權益，並共體時艱度過難關。

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