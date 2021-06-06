台南市75歲以上長者、洗腎患者列入優先施打疫苗　黃偉哲：提高防疫效能

▲台南市長黃偉哲指出，台南市75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業、國防必要人員、大學指考入闈工作人員，都將列入優先施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布下一階段大規模疫苗施打的部分，台南市長黃偉哲指出，台南市75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業、國防必要人員、大學指考入闈工作人員，都將列入優先施打疫苗。

黃偉哲說青指出，除1、2、3類防疫第1線人員還有沒有施打的，或有事、不方便、漏打的，防疫第1線人員第1劑還沒打的；機構照顧者，機構以及他的照顧者，像是長照機構、護理之家，先前已經撥出量能，已經打了1千劑，這個部分，成員可能還有蠻多的，我們會陸續來施打。

此外，還有是75歲以上年長者、洗腎者，75歲以上本身有重症，或者是有在洗腎、有其他疾病，也會列在比較優先施打，此外，關鍵設施及產業、國防必要人員也會列入，因為關鍵設施產業關乎國家經濟發展或是國家安全的，重大產業的必要人員應列入注射疫苗。

此外，還有打完第1劑的，前1波在4、5月已經打完第1劑的人，必須要再打第2劑，有完整的保護力；另外，大學指考的工作人員，因大學指考在7月就要展開，先前有要入闈的工作人員，因為他們長期在闈場裡面，是一個密閉空間，這部分入闈的工作人員在入闈之前要予以施打，避免在闈場裡面產生群聚感染的現象。

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