　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市75歲以上長者、洗腎患者列入優先施打疫苗　黃偉哲：提高防疫效能

▲台南新增2例本土確診案11100及案11102，2案共匡列11人，快篩全部是陰性，並已完成疫調及足跡消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業、國防必要人員、大學指考入闈工作人員，都將列入優先施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公布下一階段大規模疫苗施打的部分，台南市長黃偉哲指出，台南市75歲以上長者、洗腎患者、關鍵設施及產業、國防必要人員、大學指考入闈工作人員，都將列入優先施打疫苗。

黃偉哲說青指出，除1、2、3類防疫第1線人員還有沒有施打的，或有事、不方便、漏打的，防疫第1線人員第1劑還沒打的；機構照顧者，機構以及他的照顧者，像是長照機構、護理之家，先前已經撥出量能，已經打了1千劑，這個部分，成員可能還有蠻多的，我們會陸續來施打。

此外，還有是75歲以上年長者、洗腎者，75歲以上本身有重症，或者是有在洗腎、有其他疾病，也會列在比較優先施打，此外，關鍵設施及產業、國防必要人員也會列入，因為關鍵設施產業關乎國家經濟發展或是國家安全的，重大產業的必要人員應列入注射疫苗。

此外，還有打完第1劑的，前1波在4、5月已經打完第1劑的人，必須要再打第2劑，有完整的保護力；另外，大學指考的工作人員，因大學指考在7月就要展開，先前有要入闈的工作人員，因為他們長期在闈場裡面，是一個密閉空間，這部分入闈的工作人員在入闈之前要予以施打，避免在闈場裡面產生群聚感染的現象。

隨身空氣清淨機

ET快訊
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清
「1790劑疫苗接種1955人」　竹北市衛生所：客家人我驕傲
沒封城「為何要罵搭車返鄉的人」？2派吵翻　網揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台股原型ETF投資人數衝破157萬！　股民最愛前6檔大洗牌

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

林右昌：降2級不可能　以撐待變

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

更多熱門

相關新聞

台南工廠老闆無罩罩和確診者說　高燒病發染疫

台南工廠老闆無罩罩和確診者說　高燒病發染疫

根據中央流行疫情指揮中心公告，全國新增335例本土個案，台南新增2例本土確診案11100及案11102，2案共匡列11人，快篩全部是陰性，並已完成疫調及足跡消毒。

台南市7日起對移工宿舍、市場執行防疫大執法

台南市7日起對移工宿舍、市場執行防疫大執法

室友染疫匡列不及...軍人跑回高雄老家確診！

室友染疫匡列不及...軍人跑回高雄老家確診！

現有疫苗打完恐陷空窗期？陳時中回應了

現有疫苗打完恐陷空窗期？陳時中回應了

需照國際標準　黃崇仁：國產疫苗一定要進入第3期

需照國際標準　黃崇仁：國產疫苗一定要進入第3期

關鍵字：

台南長者洗腎疫苗黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

錢柏渝曝「酒精有柴油味」！廠商怒要求道歉

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面