黃偉哲「聯防保家鄉」變獵巫？同黨議員也有疑慮　兩陣營網友戰翻

▲台南市發起「退票、聯防、保家鄉」活動，未料卻引起爭議，除網友質疑外，連同黨議員也感到疑慮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲6日布發起「退票、聯防、保家鄉」活動，端午返鄉退票可領200元，勸導快篩領1千，PCR陽性可領1萬元，此舉引起網友熱議質疑反對聲不斷，連同黨議員也聯名質疑配套不完備，恐有獵巫疑慮，與中央疫情指揮中心之指引，亦有相違背之處，且增加鄰里間的猜忌與對立，實非市民之福。

台南市議員陳秋萍、陳怡珍、周麗津、蔡旺詮聯名指出，針對台南市政府公布退票、聯防機制之後，議員們陸續接到民眾反映，對於防疫配套是否完備提出疑問，不要本來是好意，結果變成另外一個防疫破口，所以將民眾擔憂匯集成提醒，希望市府要小心防患。

陳秋萍等議員提出質疑指出，1、此次退票獎金發放時間，雖從8月開始，但仍應以其他不需臨櫃方式讓市民朋友領取，若至區公所申請，恐於疫情開始趨緩下，卻造成更多接觸，徒增區公所人員負擔。2、理解市府希望防堵病毒，但鼓勵通報「未篩檢南返者、通報陽性或確診發放獎金」的方式，恐怕變相鼓勵有症狀者赴台南篩檢。網路上已有相關「確診者回台南篩檢，通報者、確診者可一人分5千」的討論出現，市府不可不慎。3、若讓市民「通報未篩檢南返者」，恐有獵巫之疑慮，與中央疫情指揮中心之指引，亦有相違背之處，且增加鄰里間的猜忌與對立，實非市民之福。4、市府應以台鐵、高鐵車站等聯外交通作為節點，在端午假期短短3天，做好病毒管控及防治，避免因一次假期造成市民心理負擔。

據了解，黃偉哲表示，市府將發起「退票、聯防、保家鄉」活動，透過「退票獎金」和「家戶聯防」等措施來勸阻民眾別急著端午返鄉，民眾可憑退票憑證，至區公所申請獎金200元，另外，鼓勵里鄰長和熱心鄰居朋友勸導南返者前往篩檢，若篩檢出PCR陽性確診，獎金最高1萬元。

另外對於即將來臨的端午節假期，黃偉哲說他必須苦口婆心地拜託，這時候不管是蔡總統或CDC陳時中部長，或學界、藝文界都拜託大家留在原地過節，為了這樣子，雖有些好朋友已經訂票了，為了減少他們退票的麻煩，CDC也商請交通部、台鐵、高鐵、國道免除退票手續費，此外台南市還加碼，6月5日前訂票者憑退票憑證可申請退票獎金200元。

「還有家戶聯防，如果社區裡有些朋友們，不管鄰長、里長、親友們發現有外地回來過節的，我們都誠懇拜託他們來做快篩，如果快篩結果陽性，我們提供獎金1000塊給邀請他們快篩的好朋友，那如果經過在PCR確診陽性的，我們加碼到1萬元，主要希望在很早的時間內就能找出確診者，避免感染源不明的情況發生，確保社區、市民、返鄉朋友的安全健康，這樣比較容易避免形成感染源不明的大規模流行，做好感染源控制。」

此舉也引起網友熱議：「為了大家的生命安全，特殊時期，特別政策。這200元就是人性道德的最下限，沒辦法，有人就是不自律到要別人出最下策的手段，戴口罩還要別人要求的人」、「人性的貪婪才有辦法管制他...也是可憐哪..」、「台南的做法都令人眼睛為之一亮，支持台南」、「感謝用心市長，下次選舉一定投你一票」。

反對的聲浪包括：「原本乖乖不返家的沒獎勵，變成原本要返家的退票還能領錢？？有夠傻眼 還一堆人支持」、「憲法第十條規定人民有居住、遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括入出國境之權利。要不然你請中央政府把疫情升級到第四級警戒，笑你DPP不敢」、「回鄉（戶籍在台南市）被通報者，一定要接受台南市政府的快篩嗎? 這有沒有違法的疑慮？還有戶籍不在台南市的國民，連假期間進入台南市行政區，是不是也要接受快篩？ 快篩的法律依據是？」、「為什麼要浪費人民的納稅錢，這方法有用嗎？還要讓更多人移動跑去區公所領獎金，增加更多接觸傳染的風險」、「八月疫情會是怎樣狀況，市長你能未卜先知嗎？」、「這做法比紅色還更紅色啊！」、「第二點會不會變成全民獵巫」。從網友兩極反應來看，台南這項作法極具爭議性，是否有效，有待後續觀察。

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