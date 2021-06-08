「好多人說快封城了」　醫曝疫情已趨緩原因：很開心撫慰大家

▲對於7日新增211例本土，指揮官陳時中提到，案例比較少，不排除與周六、周日篩檢數目比較低有關。（圖／指揮中心提供）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，新增211例，這樣一來，相不相信第二波疫情已經退燒了？第二波疫情趨緩的原因，就因為雙北家戶感染已經越來越少，而且匡列隔離也陸續到位，病毒很難再到處傳播，「很開心可以在動亂中扮演穩定的力量，給大家一點撫慰。」

沈政男在臉書說，如果扣掉苗栗移工群聚感染，7日新增案例數已經降到200以下，雙北新增都已降到100以下，而若以發病人數來算，台北降到100以下已經好幾天了。

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沈政男指出，有沒有看到，台中7日零確診！誰說病毒無法壓制與清零？你若認定無法清零，得過且過，就只是等疫苗施打，當然就不會清零，而且更容易因此鬆懈，導致疫情惡化。

▼沈政男說，雙北7日新增確診都已降到100以下。（圖／記者劉亮亨攝）

沈政男提到，什麼「疫情決勝關鍵就在於疫苗啦」、「沒有疫苗不可能壓制病毒啦」，拜託，若果如此，去年一整年台灣是在幹嘛？

沈政男表示，還有人說「現在Rt值超過1」，拜託，那怎麼新增案例會下降？也有人說，「疫情過了2、3個月以後，重症比例才會下降」，「歹勢，這是歐美，不是台灣。」

沈政男認為，台灣的重症比例超高，純粹是因萬華群聚感染都是中老年族群，而死亡率高過全球平均值也是因為如此；事實上第一波疫情已經過去了，重症比率現在就已下降了，因為年輕人染疫比例增加了。

▼全台三級警戒，台北熱鬧的信義區空蕩蕩。（圖／記者劉亮亨攝）



沈政男提到，有沒有看到雙北以外縣市，7日新增也都下降了？竹竹苗移工群聚大概就是2、300例，將來只要更加小心，就可以避免；尤其，現在只要一嗅到群聚疫情，中央與地方「快打部隊」都會趕緊過去處理，許多民間單位也開始引進快篩，這對於防堵社區小群聚，都有很大幫助。

沈政男說，第二波疫情趨緩的原因，就因為雙北家戶感染已經越來越少，而且匡列隔離也陸續到位，病毒很難再到處傳播；市場人流與端午返鄉的處理，基本上是添得保險分，讓大家更放心。

沈政男表示，好多人說，舉世滔滔都說疫情快要失控、快要封城什麼的，只有來看小弟的臉書，可以安心一些，心情也變得更好，很開心可以在動亂中扮演穩定的力量，給大家一點撫慰，用智慧與勇氣，陪伴台灣走過世紀風暴。

對於7日新增211例本土，指揮中心指揮官陳時中提到，案例比較少，不排除與周六、周日篩檢數目比較低有關。

►本文獲得沈政男醫師授權。