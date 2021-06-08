北市府大型會議跟進防疫改線上　柯文哲今首用視訊主持市政會議





▲台北市長柯文哲與3名副市長、32處局處首長進行線上視訊開會。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，日前進行人流管制的台北市政府，日前採府外單位視訊開會、府內單位首長落實梅花座等方式進行大型會議。不過，台北市政府8日上午市政會議首次採線上視訊會議方式進行，一樣由台北市長柯文哲主持。台北市政府發言人陳智菡表示，未來市政會議會朝視訊開會方向進行。

台北市政府週二上午固定進行市政會議，與會人士除了柯文哲、3名副市長外，通常還有32處局處首長等人出席。在雙北市於5月進入三級警戒後，台北市政府開始執行府外機關（辦公地點不在北市府內）視訊開會，府內機關落實梅花座、戴口罩等防疫措施進行。

台北市政府8日上午市政會議，首次採府內、府外單位皆使用視訊方式運作。柯文哲表示，第一次試用一定會有些缺點，不過凡事「危機就是轉機」，這個視訊會議應該也相同，每個人把意見、改進事項寫一寫，彙整給資訊局或秘書處，再把改善作為列出來解決，要慢慢建立一個勇於嘗試的文化，遇到問題再修改，很快的會讓整個組織文化變得更先進。

台北市政府發言人陳智菡接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，因應防疫，先前碰上大型會議，例如市政會議時，採府外機關例如北水處、兵役局等單位視訊開會。

陳智菡說，面對三級警戒延長，一開始北市府是部分單位連線視訊，8日進一步變成全北市府單位參與市政會議時，採線上視訊開會模式，如果未來需要更多人居家辦公，提早將相關器材、設備準備好，並讓與會首長熟悉此系統，降低群聚風險，看能否讓防疫更徹底、更有效率。

關於視訊開會的事前準備，陳智菡提及，這個秘書處日前有跟相關單位聯繫過了，包括要採何種軟體，因為必須確保多人上線且不延遲，並達到資訊保密等功能，上線前都有跟與會首長說明過如何使用，先前已花了一點時間處理資通問題，8日看來運轉順暢。

至於未來市政會議會不會都採視訊開會模式？以及擴大到更多會議？陳智菡說，目前會朝視訊開會方向逐步進行。