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莫德納疫苗9日開打！醫建議：孕婦、AZ第一劑嚴重過敏者優先

▲▼連夜帶回實驗室！莫德納疫苗抽樣1200劑　力拼6／11前核發封緘證明。（圖／食藥署提供）

▲莫德納疫苗完成檢驗封緘作業，預計9日投入通費接種行列。（圖／食藥署提供）

記者許宥孺／高雄報導

國內首批15萬劑莫德納疫苗昨日完成檢驗封緘作業，預計9日開打。高醫內科部長盧柏樑表示，AZ或莫德納疫苗對於重症與死亡預防方面的保護力都相當，考量個人健康狀況及疫苗資源等因素，莫德納疫苗則優先留給孕婦和AZ疫苗第一劑嚴重過敏患者施打。

莫德納疫苗將投入COVID-19公費疫苗接種行列，很多人對於應該施打AZ或莫德納疫苗可能難以抉擇。高醫內科部長盧柏樑表示，這兩種疫苗對於重症與死亡預防方面的保護力都相當，接近百分百。考量疫情緊繃、個人健康狀況及疫苗資源等因素，建議民眾配合政府安排的順序施打。

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▲▼首批15萬劑莫德納疫苗5月28日下午運抵桃園國際機場。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲首批15萬劑莫德納疫苗5月28日下午運抵桃園國際機場。（圖／翻攝自蔡英文推特）

盧柏樑指出，疫苗研發初期，臨床試驗在收案時通常會排除孕婦與兒童，所以缺少此族群個案的藥物安全性與有效性資料，導致新疫苗暫不建議施打於孕婦與兒童。最近的美國研究，在34萬2080位孕婦中，其中有3527位COVID-19感染者，追蹤這些孕婦的生產結果，發現COVID-19感染的孕婦有較高的死胎與早產的機率，子癲/子癲前症與緊急剖腹產及產後延長住院均有顯著增加，顯示孕婦優先施打疫苗之重要性。

盧柏樑說，今年四月，《新英格蘭醫學雜誌》發表了美國3萬5691名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納mRNA-1273疫苗的研究結果。發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性。

另外，歐洲婦產科醫學會也建議，孕婦與餵母乳者都應接受COVID-19疫苗注射。台灣婦產科醫學會引用英國及德國產婦以mRNA疫苗為主的文獻，建議台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗，相信這符合多數國人的認同。

▲▼醫師呼籲把握疫苗施打，達成群體免疫力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師呼籲把握疫苗施打，達成群體免疫力。（圖／記者許宥孺翻攝）

至於接受AZ疫苗第一劑後，若有嚴重副作用例如過敏性休克、血栓，或嚴重血小板低下等，此時醫師不建議繼續施打第二劑，哪麼可以施打其他疫苗嗎？疫苗混打是否安全呢？盧柏樑表示，俄國研發的Sputnik V疫苗，就是先打第26型腺病毒載體疫苗，再接受第5型腺病毒載體疫苗，此疫苗已在俄羅斯大規模施打中，也讓該國疫情得到控制。

「那AZ疫苗可以混打嗎？」盧柏樑表示，今年五月在《刺絡針》雜誌發表了英國830人接受混打疫苗的研究。發現混打疫苗並沒有更多的嚴重的副作用，只是混打其他疫苗者發燒的機率比兩劑都是AZ疫苗來的更高。因此，當接受AZ疫苗第一劑後有嚴重副作用發生時，可以建議其接受其他疫苗，以得到足夠的保護力。

▲▼醫師呼籲把握疫苗施打，達成群體免疫力。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醫師呼籲把握疫苗施打，達成群體免疫力。（圖／記者許宥孺翻攝）

盧柏樑建議，將孕婦和AZ疫苗第一劑有嚴重副作用者，列為莫德納疫苗的優先施打對象，應該會是合理的規劃。台灣的公費疫苗規劃是依感染風險等級規劃施打疫苗順序，愈早施打就愈早保護到個人與其家人、朋友，也愈早可以達成族群免疫的目標。所以在公共衛生、接種實務和公平原則等考量下，公費疫苗的政策沒有讓接種者選擇疫苗。

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