台灣疫苗到貨率僅4.43% 　蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」

記者林銘翰／台北報導

台灣民眾黨立委高虹安8日指出，行政院長蘇貞昌曾在今年2月提到，台灣確定可獲得2000萬劑國外疫苗，並且在今年Q1至Q2可以供貨，但目前實際到貨僅有87.66萬劑。對此，蘇貞昌坦言，除了簽約的供貨廠商，台灣還面臨不是合約上的因素存在，確實困難度更勝於其他國家。

蘇貞昌8日率領相關部會首長，赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫），並備質詢。

高虹安質詢時指出，蘇貞昌曾在今年2月26日立法院的專案報告中提到，台灣確定可以獲得2000萬劑國外疫苗，並且在今年Q1至Q2可以供貨，但目前實際到貨只有87.66萬劑，且不包含其他國家捐助。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立法院報告紓困4.0特別預算案。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）



高虹安說，立法院在去年第二次追加特別預算時，給予政府155億的疫苗採購預算，質疑疫苗採購持續對外承諾、持續跳票，政府聲稱8月底會來1000萬劑疫苗，詢問到貨的困難點在為何。

對此，蘇貞昌表示，困難度在於病種變毒發生後，導致疫情非常嚴峻，各國都在搶疫苗，有些製造疫苗的國家本身也發生狀況，例如印度、泰國等國，使得供貨端發生困難，運送端也面臨困難。

蘇貞昌強調，全世界都在搶疫苗，包括歐盟甚至用訴訟的方式，針對已購買的疫苗未到貨等，產生與供貨廠商間的爭執，「台灣也是一樣」。

高虹安也質疑，韓國、新加坡等國也有簽約，採購其他國家生產的疫苗，到貨率卻比台灣高。

蘇貞昌坦言，台灣確實在採購疫苗上面臨困難，除了供貨廠商有各種狀況，甚至在國際上還有訴訟發生，台灣還碰到不是合約上的因素存在，所以確實困難更勝於其他國家。

高虹安認為，成功的人找方法，失敗的人找藉口，現在台灣的疫苗到貨率只有4.43%，而且都是已經簽約的疫苗，政府要想辦法向供應商爭取到貨速度盡快，而非一直期待其他國家能夠捐助，詢問8月底到貨1000萬劑疫苗中，國產疫苗包含多少。

對此，蘇貞昌表示，國產疫苗有包括在內；衛福部長陳時中則說，預估有100多萬劑，但僅是估計的數量。

高虹安再問，政府先前允諾的2000萬劑疫苗，在Q3會到貨多少劑量。陳時中說明，其中有一部分屬於COVAX，本來在2月就要開始供貨，但是只供貨了一部分，現在可能要到7月多才會進來。

陳時中指出，至於AZ疫苗的部分，整體會往延後一個月，因為泰國廠有些問題，莫德納疫苗應該會比較穩定，大概在這一季會有幾十萬劑，「依照120、100、100這樣逐月進來」。

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